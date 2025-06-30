ООН: Війна в Україні стає смертоноснішою для цивільних

Звіт ООН: В Україні зростає кількість жертв серед цивільного населення та погіршується ситуація з правами людини

30 червня 2025 року Управління ООН з прав людини оприлюднило звіт, який попереджає про значне зростання кількості жертв серед цивільного населення та порушень прав людини в Україні. Це відбувається на тлі посилення бойових дій та розвитку тактики ведення війни, зокрема різкого збільшення атак безпілотників, що часто призводять до смертельних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ООН.

У звіті з 1 грудня 2024 року по 31 травня 2025 року, зазначається, кількість жертв серед цивільного населення збільшилася на 37% порівняно з аналогічним періодом попереднього року (968 загиблих та 4807 поранених). Більшість цих жертв зафіксовано на територіях, контрольованих урядом України, головним чином внаслідок атак російських збройних сил із застосуванням далекобійної вибухової зброї в населених пунктах та малодіючих безпілотників поблизу лінії фронту.

Майже половина всіх жертв серед цивільного населення була спричинена ракетами, боєприпасами, авіаційними бомбами, скинутими в густонаселених районах. Зафіксовано щонайменше три атаки, під час яких російські збройні сили застосували ракети з осколковими боєголовками, що детонували над землею, розкидаючи осколки по великих відкритих територіях, вбиваючи та ранячи багатьох цивільних осіб одночасно.

«Війна в Україні, яка триває вже четвертий рік, стає дедалі смертоноснішою для цивільного населення», – сказала Даніель Белл, голова Місії ООН з моніторингу прав людини в Україні. «Ми продовжуємо документувати моделі насильства, які суперечать зобов’язанням за міжнародним гуманітарним правом».

У звіті зазначається, що використання безпілотників малої дальності дії призводить до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Управління підтвердило, що внаслідок цих атак загинуло 207 мирних жителів та 1365 отримали поранення. В одному з найсмертоносніших інцидентів російський безпілотник вдарив по цивільному автобусу, який перевозив працівників гірничодобувної компанії в Дніпропетровській області, вбивши 8 жінок та 2 чоловіків, а також поранивши 57 інших мирних жителів.

«Велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок використання безпілотників малої дальності, які дозволяють операторам бачити свої цілі в режимі реального часу, викликає серйозне занепокоєння», – зазначила Белл. «Наші висновки переконливо свідчать про нездатність розрізняти цивільні та військові цілі та вживати всіх можливих запобіжних заходів для перевірки військового характеру цих цілей – або, що ще гірше, навмисне рішення цього не робити».

Протягом звітного періоду російські збройні сили завдали прямих ударів щонайменше по п'яти лікарнях, деякі з них – з використанням кількох баражуючих боєприпасів, що свідчить про можливий навмисний обстріл лікарень з порушенням міжнародного гуманітарного права.

Серйозні порушення прав військовополонених (ВПО) залишаються значною проблемою. Управління з прав людини задокументувало достовірні твердження про страту щонайменше 35 українських військовополонених та одного російського військовополоненого.

Офіс опитав 117 нещодавно звільнених українських військовополонених та двох затриманих медичних працівників, майже всі з яких розповіли про тортури та жорстоке поводження в російському полоні. Ті, хто вижив, детально розповідали про жорстоке побиття, удари електричним струмом, сексуальне насильство, напади собак та навмисне приниження.

«Постійне жорстоке поводження з українськими військовополоненими є не лише нелюдським, але й серйозним порушенням міжнародного права», – заявила Белл. «Це не поодинокі випадки – вони вказують на добре задокументовані моделі поширених і систематичних катувань, які вимагають негайної та однозначної відповідальності, а також заходів щодо їх запобігання».

Більше половини з 95 опитаних російських військовополонених та громадян третіх країн, яких утримує Україна, також повідомили про зловживання, включаючи тортури, жорстоке поводження, погрози та інтернування в неофіційних місцях.

У звіті також висвітлюються постійні проблеми з правами людини щодо українських цивільних осіб, незаконно утримуваних владою Російської Федерації, переважно на окупованій території. Звільнені цивільні особи розповідали про тортури, жорстоке поводження та жахливі умови утримання.

На окупованій території українці стикалися з посиленим примусом прийняти російське громадянство. Протягом шестимісячного періоду Управління задокументувало понад 16 тис будинків, які російська окупаційна влада внесла до списку потенційно «покинутих» і, отже, перебували під загрозою конфіскації.

У звіті також детально описано вербування та використання українських дітей для диверсійної діяльності дедалі більшої серйозності проти українських військових цілей. Деякі з дітей загинули або отримали поранення; іншим загрожує кримінальне переслідування після того, як їх через соціальні мережі спонукали вчинити підпал або встановити вибухівку.

«Використання дітей для вчинення актів саботажу чи насильства експлуатує їхню вразливість і ставить під загрозу їхнє життя», – наголосила Белл.

Люди похилого віку та особи з інвалідністю залишаються в непропорційно високому ризику, особливо в прифронтових районах, часто не маючи можливості евакуюватися.

Нагадаємо, російські загарбники навмисно б’ють FPV-дронами по цивільних, і цих інцидентів за останній рік побільшало.