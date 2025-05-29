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У Броварах водійка Mazda не пропустила скутер, травмовано 24-річного хлопця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах водійка Mazda не пропустила скутер, травмовано 24-річного хлопця
Водійка автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі та зіткнулася зі скутером Loncin
фото: поліція Київської області/Facebook

Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження

У місті Бровари на Київщині сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждав молодий чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області

За попередньою інформацією поліції, 27 травня близько 19:00 25-річна водійка автомобіля Mazda, виконуючи поворот ліворуч, не надала перевагу в русі та зіткнулася зі скутером Loncin, яким керував 24-річний хлопець.

Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження. Медики діагностували у нього перелом ключиці. Постраждалого госпіталізували до медичного закладу.

24-річний кермувальник скутера з травмами госпіталізрваний до лікарні
24-річний кермувальник скутера з травмами госпіталізрваний до лікарні
фото: поліція Київської області/Facebook

За фактом аварії слідчі Броварського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження).

Правоохоронці Київщини закликають водіїв бути уважними за кермом і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

Нагадаємо, водія, який у стані алкогольного сп’яніння збив жінку на пішохідному переході в столичному районі Березняки, засуджено до 7,5 років позбавлення волі. Згідно з матеріалами справи, водій автомобіля Toyota Camry рухався Дніпровською набережною з перевищенням швидкості та на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 52-річну жінку, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Від отриманих травм вона померла.  Після ДТП винуватець покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

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Теги: поліція чоловік скутер Mazda Бровари ДТП

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