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У Стамбулі граната вибухнула у нічному клубі: є постраждалі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У Стамбулі граната вибухнула у нічному клубі: є постраждалі
Вибух гранати стався в розважальному закладі Стамбула
фото: haberturk.com

Невідомі нападники кинули ручну гранату у нічному клубі, де перебували десятки людей

Вночі в районі Кягітхане, розташованому на європейській частині Стамбула, стався збройний напад на один із нічних клубів. Про це повідомляє «Главком» зі посиланням на Habertürk.

За повідомленнями правоохоронних органів, невідомі особи кинули ручну гранату до будівлі закладу, де на той момент перебували десятки відвідувачів.

Інцидент стався близько 01:30 ночі. Двоє людей, особи яких поки що не встановлені, на мотоциклі без номерного знака заїхали до місця злочину, а після того, як вчинили напад, зникли з місця подій. 

«Семеро осіб, троє з яких отримали серйозні травми внаслідок інциденту, були оперативно доставлені до лікарень каретами швидкої допомоги. Постраждалим і досі надають медичну допомогу, про їх стан інформації немає», – йдеться у публікації. 

Поліція негайно розпочала розслідування інциденту
Поліція негайно розпочала розслідування інциденту
фото: ntv.com

На місце події негайно прибули сили поліції, спецпідрозділу та бригади швидкої допомоги. Проводиться розслідування. Слідчі органи та співробітники служби безпеки вивчають записи з камер відеоспостереження та опитують свідків інциденту.

Мотиви нападу поки що невідомі. Представники влади не відкидають ні терористичний слід, ні кримінальні розбірки. Влада пообіцяла оприлюднити подробиці після завершення первинного розслідування. Це далеко не перший аналогічний випадок нападу, зокрема на приватні будинки та нічні заклади. 

Місяць тому аналоігчна ситуація сталась і у елітному районі Сариєр, у Стамбулі. Тоді двоє нападників у шоломах на мотоциклах кинули ручну гранату в сад  одного із приватних маєтків. Хоча внаслідок вибуху ніхто не загинув і не постраждав, маєток був серйозно пошкоджений. Минулого року під час загоряння у нічному клубі Стамбула загинула велика кількість людей. Тоді сильна пожежа забрала життя 29-ти відвідувачів.

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Теги: Туреччина пожежа Стамбул граната напад розслідування

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