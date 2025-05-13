У столичному ліцеї вчитель погрожував семикласнику: поліція розпочала перевірку

Правоохоронці навідалися до учбового закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень сьомого класу та вчитель ліцею

У ліцеї за вказаним фактом розпочато службову перевірку

У Києві правоохоронці розпочали перевірку за фактом інциденту в одному зі столичних ліцеїв, де вчитель погрожував 12-річному учню сьомого класу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Ювенальні поліцейські під час моніторингу соцмереж побачили відео, де педагог у жорсткій формі розмовляє з учнем і погрожує йому «влаштувати темну».

Правоохоронці навідалися до учбового закладу та встановили учасників конфлікту, серед яких 12-річний учень сьомого класу та вчитель ліцею.

Також ювенальні поліцейські опитали вчителя, адміністрацію закладу та поспілкувалися із неповнолітнім та його батьками.

«Встановлюються усі деталі інциденту, вирішується питання щодо правової кваліфікації. Водночас, у ліцеї за вказаним фактом розпочато службову перевірку», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, школярка Ужгородської школи №12 Анастасія Камінська вирішила записати відео з неоднозначним жартом у своїх соцмережах, вигукнувши проросійський слоган. Але ролик швидко розлетівся мережею і викликав хвилю обурення. Хтось із друзів дівчини передав відео в місцеві телеграм-канали, після чого його почали масово поширювати. Реакція суспільства не змусила себе чекати – школярка опинилася у центрі скандалу.