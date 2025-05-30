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На Київщині чоловік розпилив газ в обличчя представнику ТЦК

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині чоловік розпилив газ в обличчя представнику ТЦК
Подія сталася зранку 29 травня 2025 року
фото з відкритих джерел

Військовослужбовці ТЦК разом із представниками Національної поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів

У Київському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявили, що у Вишневому Київської області під час перевірки військово-облікових документів 27-річний чоловік розпилив газ в обличчя представника ТЦК. Про це йдеться у заяві Київського обласного ТЦК та СП, інформує «Главком».

У відомстві повідомили, що подія сталася зранку 29 травня 2025 року.

«Близько 08.00 у місті Вишневе, Бучанського району, Київської області було скоєно напад на військовослужбовців групи оповіщення Бучанського РТЦК та СП, які разом із представниками Національної поліції здійснювали перевірку військово-облікових документів. Зокрема, 27-річний громадянин розпилив газ дратівливої дії в обличчя військовослужбовцю РТЦК та СП», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чоловіка затримали.

«Проводяться слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу», – розповіли у ТЦК. 

Нагадаємо, на Чернігівщині правоохоронці затримали зловмисника, який напав на військовослужбовця та завдав йому тілесні ушкодження.

Раніше повідомлялося, що на Одещині жінка намагалася зірвати мобілізацію родича, вдавшись до радикального кроку. Вона повідомила про фейкове мінування територіального центру комплектування, тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі.

До слова, військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків. 

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Теги: Київщина напад чоловік ТЦК

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