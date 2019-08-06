У столичній мерії урочисто зустріли учасників Чемпіонату Європи зі стрибків у воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У мерії спортсменів і тренерів вітав заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить із 5 до 11 серпня 2019 року в Києві

Перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник зустрівся у столичній мерії та привітав від імені міського голови Віталія Кличка спортсменів і тренерів, які приїхали до Києва на Чемпіонат Європи зі стрибків у воду.

«Радий вітати представників Європейської ліги плавання, суддів країн-учасниць, тренерів, керівників делегацій та всіх присутніх на урочистому прийомі, присвяченому проведенню чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Уже третій рік Київ гостинно бере участь у проведенні чемпіонатів світу та Європи, що стає доброю традицією. Це надзвичайний вид спорту, де поєднується складність акробатичних елементів у польоті та синхронність виконання, талант, професіоналізм, пластичність, витримка та спортивний дух. Я особисто підтримую ініціативи проведення у Києві таких спортивних заходів, адже міська влада сьогодні ставить перед собою завдання – посилення пропаганди здорового способу життя. А досягти конкретних результатів можливо спільними зусиллями», – сказав Поворозник та висловив подяку Європейській лізі плавання за довіру в виборі місця проведення цих змагань.

«Бажаю всім натхнення, незабутніх вражень від української столиці, яскравих емоцій від змагань за участю талановитих спортсменів із різних країн світу та сподіваюсь, що завдяки нашій спільній роботі ми і в наступному році проведемо чемпіонат світу зі стрибків у воду серед юніорів», – зазначив Поворозник.

Чемпіонат Європи зі стрибків у воду проходить із 5 до 11 серпня 2019 року в Києві.

На змагання приїхали найсильніші спортсмени із 24 країн, зокрема: Ірландії, Угорщини, Данії, Фінляндії, Швеції, Грузії, Австрії, Норвегії, Білорусі, Хорватії, Нідерландів, Вірменії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Великої Британії, Румунії, Туреччини, Німеччини, Болгарії, Італії, Польщі, Росії, України. Запланована кількість учасників – 251 особа, а саме 125 спортсменів та 126 офіційних осіб.