  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У колоні близько тисячі людей - Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    У колоні близько тисячі людей
    фото: APnews

    Антивакцинатори вимагають звільнити лідера свого руху Остапа Стахіва

    Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та прямують до будівлі Служби безпеки України. Про це повідомляє APnews.

    Противники вакцинації виступають проти карантинних обмежень, а своїм маршем містом хочуть підтримати лідера руху антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого взяли під варту за звинуваченням у замаху на повалення конституційного ладу в Україні.

    Людей багато, але менше, ніж на мітингу антивакцинаторів, що відбувся 3 листопада. Це пов'язують із тим, що правоохоронці значно посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. Самі протестувальники кажуть, що правоохоронці блокують автобуси, на яких противники вакцинації дістаються з регіонів.

    На марш протестувальники привели багато дітей. Цікаво також, що у багатьох учасників маршу перевернутий прапор України.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)
    фото: APnews

    У Києві ситуація поки що залишається спокійною. Конфліктів між протестувальниками та правоохоронцями немає. Патрулі виставлені практично на всіх перехрестях вулиць та світлофорах, де під час попередньої акції протестувальники блокували проїзд автомобільного транспорту. В урядових кварталах посилено працює Нацгвардія.

    Через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

    Читайте також:
    Теги: Національна поліція України СБУ Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мітинг антивакцинаторів. Колона з перевернутими прапорами рушила до СБУ (фото)