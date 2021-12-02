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    Думки вголос

    Мільйони українців прийдуть за третьою дозою вакцини

    Через нові штами коронавіруса ситуація лише погіршуватиметься - Мільйони українців прийдуть за третьою дозою вакцини
    Через нові штами коронавіруса ситуація лише погіршуватиметься
    фото з відкритих джерел

    Ми досі маємо недостатній рівень щеплення українців

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    Бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC News.

    Число граждан у которых пройдет 6 месяцев после окончания полного курса вакцинации.

    1 декабря 2021 года – 130 тыс

    1 января 2022 года – 711 тыс

    1 февраля 2020 года – 2,023 млн

    Чем дольше оттягивать начало бустеризации, тем больше будет число граждан которые придут на бустер. В отличии от тех кто сейчас вакцинируется, те граждане которые вакцинировались более осознанные, и их не нужно убеждать, они пойдут сразу за бустером. По-этому лучше не оттягивать начало бустеризации. Сейчас пока потребность в бустере не высокая, это не приведет к массовому скоплению граждан, по-этому сейчас лучше обкатать весь алгоритм работы на малом числе.

    Можно пойти вторым путем, ввести еще больше ограничений, и добится еще большей суточной вакцинации для невакцинированных граждан, что-бы за месяц нагнать результат.

    По состоянию на вчера уровень вакцинации был следующий:

    Все население – 35,1% (1 доза) – 29% (2 дозы)

    Взрослое население (18+ лет) – 43% (1 доза) – 35,3% (2 дозы)

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    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Франція статистика вакцинація коронавірус ЮАР
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    Мільйони українців прийдуть за третьою дозою вакцини