Мільйони українців прийдуть за третьою дозою вакцини

Ми досі маємо недостатній рівень щеплення українців

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Бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью BBC News.

Число граждан у которых пройдет 6 месяцев после окончания полного курса вакцинации.

1 декабря 2021 года – 130 тыс

1 января 2022 года – 711 тыс

1 февраля 2020 года – 2,023 млн

Чем дольше оттягивать начало бустеризации, тем больше будет число граждан которые придут на бустер. В отличии от тех кто сейчас вакцинируется, те граждане которые вакцинировались более осознанные, и их не нужно убеждать, они пойдут сразу за бустером. По-этому лучше не оттягивать начало бустеризации. Сейчас пока потребность в бустере не высокая, это не приведет к массовому скоплению граждан, по-этому сейчас лучше обкатать весь алгоритм работы на малом числе.

Можно пойти вторым путем, ввести еще больше ограничений, и добится еще большей суточной вакцинации для невакцинированных граждан, что-бы за месяц нагнать результат.

По состоянию на вчера уровень вакцинации был следующий:

Все население – 35,1% (1 доза) – 29% (2 дозы)

Взрослое население (18+ лет) – 43% (1 доза) – 35,3% (2 дозы)

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Джерело: блог Євген Істребіна

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