Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)

Під Радою мітингувальники стоять із плакатами, на яких висловлюється протест проти вакцинації

Мітингувальники вимагають звільнити лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва

У середу, 24 листопада, біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

Вони виступають за звільнення львівського активіста Остапа Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Також учасники акції виступають проти обов’язкової вакцинації, повідомляє УНІАН.

Наразі в урядовому кварталі багато правоохоронців. Поліцейські та нацгвардійці чергують на всіх прилеглих до вул. Грушевського вулицях.

Через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.

Карта перекриття вулиць Києва 24 листопада

Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

Читайте також: