Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
Мітингувальники вимагають звільнити лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва
У середу, 24 листопада, біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.
Вони виступають за звільнення львівського активіста Остапа Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Також учасники акції виступають проти обов’язкової вакцинації, повідомляє УНІАН.
Наразі в урядовому кварталі багато правоохоронців. Поліцейські та нацгвардійці чергують на всіх прилеглих до вул. Грушевського вулицях.
Через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.
Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.
Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.
Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.
До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.
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