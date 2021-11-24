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    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)

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    Під Радою мітингувальники стоять із плакатами, на яких висловлюється протест проти вакцинації - Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Під Радою мітингувальники стоять із плакатами, на яких висловлюється протест проти вакцинації
    фото: УНІАН

    Мітингувальники вимагають звільнити лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва

    У середу, 24 листопада, біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

    Вони виступають за звільнення львівського активіста Остапа Стахіва, якого звинувачують у замаху на повалення конституційного ладу в Україні. Також учасники акції виступають проти обов’язкової вакцинації, повідомляє УНІАН.

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    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)
    фото: УНІАН

    Наразі в урядовому кварталі багато правоохоронців. Поліцейські та нацгвардійці чергують на всіх прилеглих до вул. Грушевського вулицях.

    Через акцію протесту в центрі Києва обмежено рух транспорту на низці вулиць.

    Карта перекриття вулиць Києва 24 листопада
    Карта перекриття вулиць Києва 24 листопада

    Нагадаємо, 3 листопада біля Верховної Ради України зібралися противники вакцинації від коронавірусу. Люди стояли з плакатами, на яких написано «Скажи ні обов’язковій вакцинації», «Скажи ні Covid-паспортам», «Скажи ні Covid-фашизму» та ін.

    Антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    Минулого тижня суд арештував одного з лідерів антивакцинаторів Остапа Стахіва, якого звинувачують у поваленні конституційного ладу в Україні.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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    Теги: Верховна Рада Київ протести у Києві вакцинація коронавірус
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    Центр Києва заполонили антивакцинатори. Що відбувається під Радою? (фото, відео)