Газова атака у столичному автобусі: чоловік застосував балончик і втік з місця події

Водій не зміг зупинити транспорт, аби люди вийшли на свіже повітря, бо у той момент автобус проїжджав міст

Сьогодні зранку у столиці в автобусі 2М, який курсує замість тимчасово закритих станцій метро у голосіївському районі столиці, спалахнула сутичка між пасажирами. Про це «Главкому» стало відомо від однієї з постраждалих пасажирок.

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Один із пасажирів ненароком штовхнув іншого під час оплати проїзду. Між чоловіками спалахнув конфлікт, тоді той, якого штовхнули, дістав газовий балончик та розпилив його в автобусі, переповненому пасажирами.

Водій не зміг зупинити транспорт, аби люди вийшли на свіже повітря, бо у той момент автобус проїжджав міст. Пасажири почали задихатися та панікувати. Після зупинки зловмисник вибіг із громадського транспорту й утік із місця подій.

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«Чоловік той каже: «У мене травма плеча, я не можу за себе постояти, тому вирішив так зробити». У пасажирів почервоніли очі, зʼявилися набряки, людям було погано», – повідомила «Главкому» постраждала Олена.

У поліцію жінка не зверталася. Проте зняла на відео чоловіка, який покидає місце подій.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську невідомі молодики просто посеред вулиці нападали на самотніх перехожих, переважно чоловіків і жінок похилого віку. Інколи хулігани застосовували газові балончики. Свої злочини вони фільмували на камеру та публікували у закритих каналах. Поліція затримала зловмисників.