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Портрети із Путіним на стінах. Близькосхідна країна прославляє диктатора

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Портрети із Путіним на стінах. Близькосхідна країна прославляє диктатора
Путін знову звився на плакатах у Ірані
фото: РИА

Портрети Путіна та прапори Росії були помічені у столиці Лівану

Доки весь світ намагається вплинути санкціями на Росію, а також заарештувати його та відправити під трибунал, деякі країни прославляють країну, яка розпочала криваву війну в Україні і, навіть, агітують за неї. 

Величезні білборди з портретами президента Росії Володимира Путіна були помічені у передмісті столиці Лівану Бейрута. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на  відповідні фото своїх журналістів. На плакатах також зображені російські прапори та державна символіка країни-агресора.

Портрети із Путіним на стінах. Близькосхідна країна прославляє диктатора фото 1

Уточнюється те, що на деяких білбордах можна помітити цитати Володимира Путіна. Крім того, на рекламних щитах Бейрута вказано дату виборів диктатора у Росії, які відбудуться з 15 по 17 березня.

Портрети із Путіним на стінах. Близькосхідна країна прославляє диктатора фото 2

Російські ЗМІ  зазначають, що це не вперше, коли у ліванській столиці з'являються плакати, пов'язані з Росією. Так, у Бейруті неодноразово вивішувалися банери, присвячені 9 травня, а також Дню народної єдності Росії.

До слова, Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії. МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії.

Також Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби.

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Теги: Німеччина громадський транспорт транспорт влада трибунал державна символіка

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