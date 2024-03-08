Портрети із Путіним на стінах. Близькосхідна країна прославляє диктатора

Путін знову звився на плакатах у Ірані

Портрети Путіна та прапори Росії були помічені у столиці Лівану

Доки весь світ намагається вплинути санкціями на Росію, а також заарештувати його та відправити під трибунал, деякі країни прославляють країну, яка розпочала криваву війну в Україні і, навіть, агітують за неї.

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Величезні білборди з портретами президента Росії Володимира Путіна були помічені у передмісті столиці Лівану Бейрута. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на відповідні фото своїх журналістів. На плакатах також зображені російські прапори та державна символіка країни-агресора.

Уточнюється те, що на деяких білбордах можна помітити цитати Володимира Путіна. Крім того, на рекламних щитах Бейрута вказано дату виборів диктатора у Росії, які відбудуться з 15 по 17 березня.

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Російські ЗМІ зазначають, що це не вперше, коли у ліванській столиці з'являються плакати, пов'язані з Росією. Так, у Бейруті неодноразово вивішувалися банери, присвячені 9 травня, а також Дню народної єдності Росії.

До слова, Німеччина офіційно рекомендувала своїм громадянам триматись якомога далі від Росії. МЗС Німеччини посилило рекомендації для мешканців країни та людей з подвійним громадянством щодо поїздок до Росії.

Також Посольство США у Москві попередило американських громадян про можливі теракти в Москві у найближчі дві доби.