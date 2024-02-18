«Перший досвід євроінтеграції». Соратник Зеленського оцінив провокації на польському кордоні

Нардеп: «Нам просто потрібно подорослішати і зрозуміти: кожен захищає в першу чергу свої інтереси»

Блокування на кордоні з Україною буде розвиватися і продовжуватися, і не лише зі сторони Польщі. І подібні випадки слід сприймати як перший сигнал того, що нас очікує в процесі європейської інтеграції. Таку думку висловив в інтерв'ю «Главкому» голова економічного комітету Дмитро Наталуха.

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Наталуха вважає, що на кордоні працюють провокатори, які націлені на підігрівання конфлікту. Питання з Польщею не можемо вирішити ми як українці, бо очевидно, що цю проблему мають вирішити самі поляки.

«Як на мене, польський уряд міг би опертися на масову реакцію звичайних поляків, які мали б вийти і дати сигнал, що так не можна поводитися, і що маргінальна групка в 100 людей на кордоні не буде паралізувати відносини двох країн. Чому не відбувається масових демонстрацій проти ось таких варварських дій цих провокаторів на кордоні – це належить з'ясувати. Принаймні, є дуже багато адекватних поляків, які в приватних повідомленнях написали, що категорично засуджують таку поведінку. Мені здається, що нам треба було би колективно попрацювати над тим, щоб ці приватні повідомлення стали публічними за ініціативи самих поляків, і таким чином допомогли би польському уряду на них послатися. Але при цьому я не впевнений, що нам треба йти шляхом якоїсь торговельної війни з Польщею, бо це тільки поглибить конфлікт, і врешті-решт незрозуміло, хто більше від цього виграє. Ми справді певною мірою вразливі в цій ситуації, але потрібно не втрачати тверезість», – сказав він.

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Як пояснив Наталуха, проблема полягає в тому, що наша інтеграція до Євросоюзу просто тектонічно перепрошиває щонайменше аграрні відносини поміж держав єдиного ринку: «Ми справді заходимо з такою аграрною силою, з якою треба дуже сильно постаратися конкурувати. А аграрні сектори таких країн, як Польща і Франція є дотаційними та субсидуються, зараз намагаються розрахувати, чи вистачить їм цих субсидій і дотацій, аби підтримати їх в конкурентному становищі.

Нам просто потрібно подорослішати і зрозуміти: кожен захищає в першу чергу свої інтереси. Ніхто нас нікуди не візьме просто тому, що нас шкода. За всіма пунктами європейської інтеграції буде дуже важка і кропітка робота».

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, польські фермери заблокували рух транспорту у шостому пункті пропуску на кордоні з Україною – «Краківець-Корчова».

МЗС відреагувало на антиукраїнські акції в Польщі. Речник відомства Олег Ніколенко зазначив, що ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності.

15 лютого на пункті перетину «Ягодин – Дорогуськ» розпочався протест українських перевізників. Її учасники заявляють про дзеркальний характер: мовляв, вони діють так само, як і польські протестувальники по інший бік пункту пропуску. Хоча учасники української акції обіцяють фізично не перекривати проїзд для польських фур.