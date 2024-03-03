У Івано-Франківську затримали хуліганів, які жорстоко били перехожих

Свої злочини хулігани фільмували на камеру

У Івано-Франківську невідомі молодики просто посеред вулиці нападали на самотніх перехожих, переважно чоловіків і жінок похилого віку. Інколи хулігани застосовували газові балончики. Свої злочини вони фільмували на камеру та публікували у закритих каналах. Як пишуть пабліки, хтось зібрав «банду» з «псевдоскінхедів», яка тепер займається побиттям людей без причини.

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Поліція області розпочала кримінальне провадження.

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«Під час моніторингу соціальних мереж, поліцейські виявили відео на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило», – ідеться у повідомленні поліції.

Поліція Прикарпаття одразу розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали хуліганів. Про це повідомила начальниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

«Правоохоронці оперативно встановили учасників правопорушень та одну жінку – потерпілу. Хулігани доставлені до місцевого управління поліції та дають визнавальні покази», – написала вона.

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Онищук запевнила, що усі вчинені злочини отримають належну правову оцінку, а правоохоронці простежать за тим, щоб «подібне більше не повторилося».

«Спільно з керівництвом правоохоронних органів області провели нараду, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення в області таких проявів в майбутньому. Такі вчинки є ганебними та абсолютно неприпустимими у нашому суспільстві», – заявила начальниця ОВА.

Раніше у селі Катюжанка Вишгородського району Київської області чоловік кинув гранату у жінку після зробленого нею зауваження.