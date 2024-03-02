Чому німецькі генерали не хочуть давати Україні ракети Taurus? Оприлюднені записи російських шпигунів

Після підтвердження інформації про «злив» ставлення Шольца до передачі Києву Taurus не змінилося

Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Видання зазначає, що один з офіцерів підключився до зустрічі зі свого мобільного телефону з номера готелю в Сінгапурі.

Чиновники, знайомі з німецьким розслідуванням витоку аудіозаписів, заявили, що WebEx широко використовується військовими та іншими чутливими відомствами німецького уряду.

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«Це має стати тривожним дзвінком», – сказав один з високопосадовців.

Зустріч була присвячена тому, як Німеччина може організувати доставку і експлуатацію крилатих ракет великої дальності Taurus, якщо вони будуть відправлені в Україну. Також на записі посадовці заявляли, що Британія, Франція і США тримають військових в Україні, щоб допомогти експлуатувати сучасні західні системи озброєнь, що ці країни заперечували.

На записі головнокомандувач ВПС Німеччини генерал Інго Герхарц доручив своїм помічникам підготувати презентацію для міністра оборони про те, як Німеччина може поставити Україні Taurus і як Київ може використати його для знищення цілей, включаючи склади боєприпасів і Кримський міст.

Німецькі офіцери на записі зазначили, що вони дуже детально проаналізували, як атакувати цей ключовий об'єкт інфраструктури, і сказали, що знадобиться від 10 до 20 ракет Taurus, щоб обійти російську ППО і зруйнувати міст.

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«Немає жодних реальних причин говорити, що ми не можемо цього зробити; це залежить лише від політичних червоних ліній», – сказав генерал Герхартц.

Німеччина має на озброєнні близько 600 ракет Taurus, з яких близько 500 вважаються боєздатними. Генерал Герхарц заявив, що Німеччина може дозволити собі поставити Україні 100 ракет двома траншами.

Великобританія і Франція чинять тиск на Німеччину з вимогою надати ракети, тому що вони самі вичерпали свої запаси.

У витоку розмови генерал Герхарц заявив, що немає сенсу надавати Україні більше 100 ракет, оскільки ця зброя не може мати суттєвого впливу на полі бою, адже в України не вистачає військ, щоб звільнити нову або навіть утримати контрольовану територію.

За його словами, знищення Кримського мосту було б стратегічно і політично важливим, але Україна, швидше за все, не зможе продовжити наземний наступ.

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«Це не змінить хід війни, ми повинні це чітко усвідомлювати», – сказав генерал Герхарц.

Згідно з витоком розмови, Україні знадобиться шість годин для запуску ракети після отримання розвідданих про нову ціль, якщо її особовий склад буде належним чином підготовлений і матиме доступ до всіх необхідних даних.

Німецькі військово-повітряні сили змоделювали місцевість навколо поля бою для системи озброєння і можуть легко допомогти українським військам обійти протиповітряну оборону росіян навколо ключових цілей, включаючи Кримський міст, сказали офіцери в розмові.

За словами одного з офіцерів, ці топографічні дані призначені «лише для німецьких очей», і їх поширення може порушити обмеження, накладені німецьким урядом на участь Німеччини в конфлікті.

Підготовка українських операторів займе від двох тижнів до чотирьох місяців, залежно від рівня точності та складності завдань, які їм доведеться виконувати, кажуть офіцери, які брали участь у записаній розмові.

Генерал Герхартц говорить, що канцлер наполягав на тому, щоб будь-яка доставлена ракета використовувалась без будь-якої участі збройних сил Берліна.

Один із генералів, який брав участь у переговорах, сказав, що ракети можна відносно легко встановити на українські літаки Су-24, які вже обладнані для розміщення ракет Storm Shadow. Вони також можуть бути легко встановлені на винищувачі F-16, які Україна, як очікується, отримає від НАТО цього року.

За словами генерала Герхартца, американські військовослужбовці в Україні могли б допомогти місцевим військам у роботі з Taurus.

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Як повідомлялося, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.