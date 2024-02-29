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МЗС України відреагувало на події в невизнаному Придністров'ї

Катерина Іванова
glavcom.ua
МЗС України відреагувало на події в невизнаному Придністров'ї
Зустріч президентки Молдови з міністром закордонних справ України навесні 2023 року
фото: Президентура Республики Молдова

Україна виступає за мирне врегулювання придністровського конфлікту з дотриманням суверенітету та територіальної цілісності Молдови

У Міністерстві закордонних справ України закликали до мирного вирішення проблемних питань економічного та соціально-гуманітарного характеру у відносинах між Молдовою та невизнаним Придністровʼям, без зовнішніх втручань.

Про це йдеться в коментарі, щодо ситуації у придністровському регіоні Молдови.

У Міністерстві зауважили, що Україна є і залишатиметься активним учасником процесу придністровського врегулювання і виокремлює його основною метою реінтеграцію Республіки Молдова.

«Ми вважаємо переговорний формат «5+2» нефункціональним у звʼязку з присутністю у ньому держави-агресора Росії, яка не може виступати у ролі миротворця в жодному мирному врегулюванні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну.

«Протягом десяти років Україна протистоїть російській агресії та вже понад два роки чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Наша держава як ніхто інший знає, що таке жахи війни, та якою є ціна миру», – підкресили в Міністерстві закордонних справ.

Україна докладає та продовжує докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни нашого регіону.

Зазначається, що глави держав України та Молдови обговорили нещодавні події в Придністровському регіоні Молдови, спроби Росії дестабілізувати там ситуацію та дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

Окрему увагу під час переговорів президенти приділили функціонуванню транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови.

Також радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що розгойдування ситуації в Придністров'ї є стандартною інформаційною програмою, яка ні на кого сьогодні не впливає. 

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Теги: конфлікт Придністров'я радник Україна держава Молдова

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