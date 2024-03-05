Єврокомісія пропонує змінити «транспортний безвіз» з Україною

Пропозиції Єврокомісії має розглянути Рада ЄС, яка має надати мандат на переговори з Україною та Молдовою

Дія угоди про лібералізацію вантажних автоперевезень наразі триває до 30 червня 2024 року

Європейська комісія запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною та Молдовою, однак вирішила внести у неї зміни в частині перевезень з України, йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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«Комісія врахувала уроки, отримані під час імплементації поточної транспортної угоди між ЄС та Україною. Хоча обсяг угоди залишиться незмінними, Комісія пропонує оновлення, щоб полегшити її імплементацію та виконання державами-членами», - йдеться в заяві.

Зокрема, у комісаріаті з питань транспорту запропонували:

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зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення та що перевезення здійснюється відповідно до договору;

зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;

посилити дотримання операторами автомобільних вантажних перевезень зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними відповідно до Угоди, боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та порушеннями безпеки дорожнього руху: такі порушення можуть призвести до вилучення ліцензії;

додати нове застереження: у випадку, якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певній географічній зоні спостерігаються серйозні порушення, які можна віднести до Угоди, угода може бути призупинена в цій географічній зоні.

«Ці заходи сприятимуть реалізації угоди без шкоди для взаємної вигоди. Угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, дозволивши значно збільшити їхній експорт на ринки одна одної», – йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Тепер пропозиції має розглянути Рада ЄС, яка має надати Єврокомісії мандат на переговори з Україною та Молдовою.

Єврокомісія підкреслила, що оскільки традиційні транспортні шляхи в регіоні перервані або закриті через загарбницьку війну Росії проти України та недоступність Чорного моря як традиційного торгового маршруту для двох країн, продовження дії угоди принаймні до кінця 2025 року допоможе убезпечити ланцюжки поставок.

Угоди про автомобільний транспорт підтримують Шляхи солідарності між Україною та ЄС, які були створені як альтернатива судноплавним маршрутам Чорного моря, коли порти України були заблоковані Росією. Вони дозволили додатковим вантажівкам перевозити життєво важливі вантажі в Україну, такі як пальне та гуманітарна допомога, одночасно допомагаючи українським товарам, таким як зерно, руда, сталь і супутні товари, діставатися до ЄС та решти світу.

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«Тимчасові транспортні угоди з Україною та Молдовою сприяли переміщенню експорту та імпорту двох країн після того, як вони втратили важливі транспортні шляхи через загарбницьку війну Росії проти України. Водночас вони можуть по-різному впливати на операторів автомобільних перевезень у всьому Союзі. Ось чому в сьогоднішній пропозиції щодо угоди з Україною ми також розглянули, як ми можемо покращити угоду надалі, спростивши її імплементацію та виконання та запровадивши захисне застереження на випадок негативного впливу на регіональні ринки в ЄС», – заявила комісар з питань транспорту Адіна Валеан.

Продовження угоди обговорюється на фоні численних протестів польських перевізників та фермерів, які тривалий час блокують україно-польський кордон для вантажних перевезень.

Як повідомлялося, Європейський Союз та Україна продовжили ще на рік дію «транспортного безвізу».

Нагадаємо, Україна та Польща ведуть переговори щодо тимчасового закриття кордону для товарообігу. За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, це буде «тимчасове і болюче для обох сторін рішення». Він також анонсував сільськогосподарський саміт у Варшаві, який відбудеться 29 лютого. Під час нього польський прем'єр зустрінеться з лідерами протестувальників.

До слова, 90% українського експорту йде через порти Чорного моря та Дунаю. Тому причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії та Білорусі, а не України.