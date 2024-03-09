Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ

Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня

Республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні. Про це повідомляє NBC News.

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Як зазначає видання, альтернативний проєкт має пройти Конгрес без заперечень консерваторів, які, ймовірно, не підтримують подальше фінансування України.

Наразі розробка знаходиться лише на попередній стадії. Однак республіканці хочуть бути готовими ухвалити документ, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

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За даними двох джерел видання, голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Як вказується, республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту. При цьому, відповідно до цього плану, економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту. Пропонується як заставу використати конфісковані США російські активи.

Нагадаємо, Конгрес може почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера.

«Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося», – сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії.

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Стало відомо, що Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду.

Пакет видатків у розмірі $467,5 млрд, який фінансуватиме сільське господарство, транспорт, житлове будівництво, енергетику, ветеранів та інші програми підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Фінансування цих програм мало закінчитися опівночі.