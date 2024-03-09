Головна Світ Політика
search button user button menu button

Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Палата представників США працює над проєктом пакета допомоги для України – ЗМІ
Голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня
фото з відкритих джерел

Республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту

Спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон та голови ключових комітетів працюють над створенням нового проекту пакета допомоги Україні. Про це повідомляє NBC News.

Як зазначає видання, альтернативний проєкт має пройти Конгрес без заперечень консерваторів, які, ймовірно, не підтримують подальше фінансування України.

Наразі розробка знаходиться лише на попередній стадії. Однак республіканці хочуть бути готовими ухвалити документ, як тільки Конгрес затвердить бюджетні закони.

За даними двох джерел видання, голосування перенесуть на квітень з огляду на заплановану двотижневу перерву у роботі Конгресу наприкінці березня.

Як вказується, республіканці пропонують виділити частину невоєнної допомоги у виді кредиту. При цьому, відповідно до цього плану, економічна допомога уряду України та підтримка його довгострокових зусиль щодо відновлення країни також залежатиме від кредиту. Пропонується як заставу використати конфісковані США російські активи.

Нагадаємо, Конгрес може почати збір підписів, щоб розглянути допомогу Україні в обхід спікера.

«Це точка тиску, спроба застосувати тиск, щоб змусити щось винести в зал для голосування. Якщо Палата представників не може дійти консенсусу щодо законопроєкту, який буде внесений на розгляд, альтернативою не може бути те, що Україна зазнає поразки, а наш кордон залишиться відкритим. Ми не можемо допустити, щоб це сталося», – сказав конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік у середу під час пресбрифінгу в Капітолії.

Стало відомо, що Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду.

Пакет видатків у розмірі $467,5 млрд, який фінансуватиме сільське господарство, транспорт, житлове будівництво, енергетику, ветеранів та інші програми підтримали 75 членів верхньої палати Конгресу, 22 висловилися проти. Фінансування цих програм мало закінчитися опівночі.

Читайте також:

Теги: законопроєкт розробка кордон Сенат США транспорт Україна фінансування будівництво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дуже показовим є свіжа заява Байдена, який підкреслює, що жоден президент США не буде танцювати під балалайку з Кремлю
Чи здатен Трамп нашкодити Україні?
15 лютого, 19:41
Стьоре зазначив, що найбільш всеосяжні угоди про безпекові зобов’язання Україна укладатиме з державами G7 «зі зрозумілих причин»
Стало відомо, коли Норвегія може укласти угоду про «гарантії безпеки» з Україною
17 лютого, 00:20
Колони зі згорілою технікою супроводжували цивільні машини ФСБ Росії
США готують пакет санкцій проти РФ, окупанти вивозять знищену техніку з Авдіївки: головне за ніч
21 лютого, 06:35
Україна експортувала понад 64 млн тонн зерна, олійних культур та супутніх товарів через коридори солідарності
ЄС збільшить контроль за імпортом українського зерна через протести аграріїв
1 березня, 20:33
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
Третя штурмова показала наслідки боїв за Авдіївку (відео)
17 лютого, 11:46
За словами віцепрезидентки Сполучених Штатів, є двопартійна підтримка України в обох палатах Конгресу США
Зеленський зустрівся із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс: головні теми розмови
17 лютого, 17:50
Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції
Впевненість Заходу в перемозі України на найнижчому рівні за два роки – Politico
20 лютого, 08:47
Підприємства продовжать видобувати і збагачувати коксівне вугілля та продавати вугільний концентрат
«Метінвест» відкрив нову вугільну лаву на Донеччині близько до лінії фронту
4 березня, 12:01
Снаряди можуть бути поставлені в Україну протягом кількох тижнів
Захід майже зібрав необхідну суму для закупівлі боєприпасів Україні – Bloomberg
6 березня, 20:11

Політика

Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Голова МЗС Польщі оцінив можливість розміщення сил НАТО в Україні
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Франція готується до військових дій на території Європи – Politico
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
Демократи Палати представників відхилили компромісний законопроєкт з допомогою Україні
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
США збільшать кількість дипломатів в Україні – ЗМІ
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Медведчук і всі-всі-всі. Хто хоче повернути український паспорт
6450
Росія завалила Польщу огірками. Фермери не приховують шоку
5362
Що допомогло ЗСУ знищити винищувачі РФ: The Telegraph назвала зброю
2616
Як українські біженці вплинули на економіку Польщі: дослідження
2538
Військовий їв оселедця з бочки. Відома акторка розповіла історію та осоромилася в соцмережі
2473
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації

Новини

Атака дронів на Росію, санкції проти компаній, пов'язаних з ПВК «Вагнер»: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Без опадів, подекуди туман: прогноз погоди на 9 березня
Сьогодні, 04:50
Шевченківський день. Що відзначаємо 9 березня
Сьогодні, 00:50
Звернення Байдена до Конгресу, Резолюція МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС: головне за ніч
Вчора, 06:30
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 8 березня
Вчора, 05:21
Міжнародний жіночий день. Які свята відзначаємо 8 березня
Вчора, 00:20

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua