Чи потрібні німецькі солдати для розгортання ракет Taurus? Бундестаг зробив заяву

Антон Хофрайтер зазначив, що твердження Шольца щодо Taurus «явно не відповідає дійсності»

Заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що присутність німецьких військових в Україні є обов'язковою для розгортання там далекобійних ракет Taurus, є неправдивою. Про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер, передає Der Westen.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хофрайтер зазначив, що твердження Шольца щодо Taurus «явно не відповідає дійсності». Як приклад, Хофрайтер розповів, що Південна Корея має в розпорядженні 260 ракет Taurus, але солдатів Бундесверу там немає.

«Канцлер явно каже неправду», – додав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також політик наголосив, що правило для українців використовувати західну зброю лише на своїй території «взагалі не є необхідним згідно з міжнародним правом і фактично є абсурдною умовою».

Раніше повідомлялося, що Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Нагадаємо, Бундестаг схвалив надання Україні далекобійних ракет Taurus. Народний депутат, заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголосив, що остаточне рішення про надання ракет Україні залишається за німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Раніше німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц сильно розходяться в думках щодо військової допомоги Україні. Конфлікт між союзниками України відбувається у складний момент її кампанії з відсічі російському вторгненню. У зв’язку з тим, що європейські країни не виконують зобов’язань щодо артилерії, а життєво важлива допомога США затримується в Конгресі, українські чиновники стурбовані тим, що російські війська можуть прорвати їхню оборону до літа.