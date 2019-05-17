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    У столичному ботсаду виявлено снаряд

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    У столичному ботсаду виявлено снаряд

    За добу у Києві виявлено два снаряди і гранату

    Минулої доби 16 травня у Києві виявлено та знищено 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 16 травня, на території будівельного майданчику на вул. Златоустівській, 27, що у Шевченківському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм.

    Окрім того, в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено гранату Ф-1.

    Також на вул. Тимирязівській, 1, що у Печерському районі столиці, на території Національного ботанічного саду ім. Гришко виявлено артилерійський снаряд  Д-75.

    Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

    Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

    Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 492 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

    Як повідомлялося, 15 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 міни часів Другої світової війни.

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