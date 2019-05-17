У столичному ботсаду виявлено снаряд



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За добу у Києві виявлено два снаряди і гранату

Минулої доби 16 травня у Києві виявлено та знищено 3 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 16 травня, на території будівельного майданчику на вул. Златоустівській, 27, що у Шевченківському районі столиці, виявлено артилерійський снаряд Д-122 мм.

Окрім того, в урочищі «Лиса гора», що у Голосіївському районі столиці, на відкритій території виявлено гранату Ф-1.

Також на вул. Тимирязівській, 1, що у Печерському районі столиці, на території Національного ботанічного саду ім. Гришко виявлено артилерійський снаряд Д-75.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни.

Групою піротехнічних робіт Мобільного рятувального центру ДСНС України виявлені боєприпаси було вилучено та знищено на полігоні.

Всього з початку року на території м. Києва вилучено та знищено 492 вибухонебезпечних предмети часів Другої світової війни.

Як повідомлялося, 15 травня у Києві піротехніки вилучили та знищили 2 міни часів Другої світової війни.