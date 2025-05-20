Спасіння після втрати. Родина з Вінниці дала шанс на життя чотирьом людям

Сімʼя померлого дозволила взяти його органи для пересадки хворим

У Вінниці родина врятувала життя чотирьом людям, давши згоду на посмертне донорство органів свого родича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

Медики діагностували смерть мозку у 43-річного чоловіка. Сімʼя померлого дозволила взяти його органи для пересадки хворим. Так, нове серце отримав 36-річний Віталій, якому раніше лікарі діагностували дилатаційну кардіоміопатію.

«36-річний Віталій пережив багато. Після ДТП, що сталася на пішохідному переході, та виявленого остеомієліту йому довелося ампутувати ногу. А згодом – новий діагноз: дилатаційна кардіоміопатія. Серце не справлялося, стан стрімко погіршувався. Про протезування в таких умовах не йшлося. Єдиним шансом на життя була трансплантація серця... Сьогодні Віталій уже вдома. Попереду – реабілітація, протезування і новий етап життя», – розповів міністр.

Нирки та печінка також стали шансом на життя для трьох українок, які перебували в критичному стані та мали найвищий – перший – статус екстреності в листі очікування. У Першому медичному об'єднанні Львова нирку пересадили 52-річній Мар’яні, а у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова другу нирку отримала 43-річна Наталя, а печінку – 44-річна Олеся. Усі четверо пацієнтів уже вдома, їхнє відновлення триває.

Нагадаємо, син став донором печінки для своєї мами. Обох пацієнтів уже виписали з лікарні. Як повідомили в Українському центрі трансплант-координації, минулого року у 48-річної одеситки виявили цироз печінки, спричинений гепатитом С. Єдиним шансом на повноцінне життя для неї була трансплантація.

Раніше повідомлялося, що після своєї смерті через гостре порушення мозкового кровообігу 13-річний одесит став донором органів для п’ятьох людей, які роками чекали трансплантації. Виявилося, що до Захарівської лікарні підліток надійшов 28 листопада. Лікарі намагалися врятувати йому життя, проте 4 грудня медики діагностували смерть мозку. Батьки хлопчика погодилися на те, щоб їхній син став посмертним донором органів. Це врятувало життя п’ятьом пацієнтам.