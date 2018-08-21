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    У столиці на ВДНГ оселилися динозаври (фото)

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    У столиці на ВДНГ оселилися динозаври (фото)

    Виставка «Живі динозаври» на ВДНГ діятиму у вересні-жовтні

    У столичному ВДНГ з’явилися динозаври. Побачити найбільших мешканців мезозойської ери можна в рамках виставки «Живі динозаври».

    24 експонати виглядають дуже реалістично. Рептилії виконані в повний зріст, видають звуки і навіть рухаються. Про це повідомляє Інформатор.

    Деталізації виставки «Живі Динозаври» позаздрили б творці голлівудських фільмів. Адже її створювали під керівництвом Себастьяна Апестегуя - палеонтолога, доктора природничих наук з Аргентини. Відвідувачі зможуть не тільки побачити доісторичних велетнів, що ожили, а й дізнатися багато цікавого про їхнє існування.


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    Виставка динозаврів

    Експозиція успішно гастролює по всьому світу, і вже побувала в Південній Америці, Голландії, Італії, Кіпрі, Греції, Грузії, Сінгапурі та інших країнах, зібравши близько 1 мільйона глядачів. Тепер виставку зможуть побачити і жителі Києва. Для перших 100 відвідувачів в день відкриття буде діяти спеціальна дисконтна ціна.

    Виставка відкривається з 2 вересня і працюватиме щодня з 10:00 до 22:00.

    Ціна: від 30 до 500 гривень

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