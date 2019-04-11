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    У столиці одинокі матері і батьки отримають премію від мера

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    У столиці одинокі матері і батьки отримають премію від мера

    Розмір премії цього року складе 5 000 грн

    У столиці 18 одиноких матерів і батьків отримають премію від київського міського голови Віталія Кличка. Про це повідомила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

    За її словами, премії призначені відповідно до міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки».

    «Премії буде найближчим часом виплачено 8 одиноким батькам та 10 одиноким матерям, які виховують дітей самотужки», – розповіла Хонда.

    Як додала заступник голови КМДА, розмір премії цього року складе 5 000 грн.

    Такий вид адресної матеріальної допомоги започатковано у Києві більше 10 років тому. Чинна адміністрація працює над розширенням переліку соціальних переваг для мешканців столиці.

    Зазначимо, що цього року воїни-добровольці столиці вперше отримають матеріальну допомогу і пільги нарівні з іншими учасниками АТО.

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