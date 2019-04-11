У столиці одинокі матері і батьки отримають премію від мера



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Розмір премії цього року складе 5 000 грн

У столиці 18 одиноких матерів і батьків отримають премію від київського міського голови Віталія Кличка. Про це повідомила заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, премії призначені відповідно до міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019-2021 роки».

«Премії буде найближчим часом виплачено 8 одиноким батькам та 10 одиноким матерям, які виховують дітей самотужки», – розповіла Хонда.

Як додала заступник голови КМДА, розмір премії цього року складе 5 000 грн.

Такий вид адресної матеріальної допомоги започатковано у Києві більше 10 років тому. Чинна адміністрація працює над розширенням переліку соціальних переваг для мешканців столиці.

Зазначимо, що цього року воїни-добровольці столиці вперше отримають матеріальну допомогу і пільги нарівні з іншими учасниками АТО.