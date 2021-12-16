Як правильно гасити новорічну ялинку (відео)

Новий рік вже близько, не зайве згадати про техніку безпеки

Черкаські рятувальники розповіли учням, як правильно гасити новорічну ялинку у разі пожежі та на що звертати увагу під час вибору піротехніки.

Як повідомляє Суспільне, такі заняття організовують у школах та училищах, аби підлітки знали, як уберегти себе та свою сім’ю від побутових пожеж. Для цього, у імпровізованій «кімнаті» рятівники поставили ялинку. Втім, вона була неправильно прикрашена.

Зі слів начальника управління запобігання надзвичайних ситуацій Антона Плахотнього: «Ялинка прикрашена «дощиком» та гірляндами, а поряд — саморобні іграшки. На ялинці розміщені паперові вироби поряд із гірляндами, що категорично заборонено. Ще є пошкоджений подовжувач».

Нагадаємо, будівлю Шевченківського районного управління ГУ ДСНС у Києві прикрасили муралом площею 100 кв. м, який вважається найбільшим муралом, намальованим дівчатами.

На будівлі рятувальників Шевченківського району столиці художниці створили тематичний мурал як подарунок від творчої спільноти столиці до Дня рятувальника