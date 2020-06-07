  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Малюська розповів, хто управляє «Межигір’ям»

    • Розсилка
    <p>&laquo;Згідно із законодавством, майно повинно було перейти за конкурсом до офіційного керівника, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов&rsquo;язалася б розвивати &laquo;Межигір&rsquo;я&raquo; - міністр</p> - Малюська розповів, хто управляє «Межигір’ям»

    «Згідно із законодавством, майно повинно було перейти за конкурсом до офіційного керівника, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати «Межигір’я» - міністр

    Активісти беруть гроші за екскурсії, і за це утримують об’єкт

    Резиденцією екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» фактично керують громадські активісти. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, пише Радіо Свобода.

    «Межигір’я» формально мало би перейти в управління Агентства по розшуку і виявленню активів. В реальності в «Межигір’ї» працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати «Межигір’ям». Туди провадяться екскурсії. Вони за це беруть гроші. В принципі вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є», – сказав Малюська.

    Згідно із законодавством, майно повинно було перейти за конкурсом до офіційного керівника, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати «Межигір’я».

    «Це мало би статися з «Межигір’ям». Але у зв’язку з політичними складностями цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був в користуванні цих людей, так і залишається», – заявив Малюська.

    Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість. 

    До слова, ще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

    Нагадаємо, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються. Мінюст планує влаштувати «розпродаж» влітку та восени.

    Читайте також:
    Міністру юстиції, який скаржився на зарплатню, збільшили її втричі
    міністр Міністерство юстиції Межигір’я активісти Денис Малюська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ