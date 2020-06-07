Малюська розповів, хто управляє «Межигір’ям»



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«Згідно із законодавством, майно повинно було перейти за конкурсом до офіційного керівника, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати «Межигір’я» - міністр

Активісти беруть гроші за екскурсії, і за це утримують об’єкт

Резиденцією екс-президента Віктора Януковича «Межигір’я» фактично керують громадські активісти. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, пише Радіо Свобода.

«Межигір’я» формально мало би перейти в управління Агентства по розшуку і виявленню активів. В реальності в «Межигір’ї» працюють громадські активісти відразу після Майдану. Вони захопили, не захопили... почали керувати «Межигір’ям». Туди провадяться екскурсії. Вони за це беруть гроші. В принципі вони і утримують цей об’єкт. Нічого трагічного там не відбувається. Якесь збереження майна там є», – сказав Малюська.

Згідно із законодавством, майно повинно було перейти за конкурсом до офіційного керівника, компанії з управління активами, яка, наприклад, зобов’язалася б розвивати «Межигір’я».

«Це мало би статися з «Межигір’ям». Але у зв’язку з політичними складностями цього питання, тому що люди, які там працюють, особливо не хотіли цей актив залишати, а небезпеки для активу немає, відповідно там, мені здається, нічого і не відбувається. Він як і був в користуванні цих людей, так і залишається», – заявив Малюська.

Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська спробував обід, що зазвичай готують у Київському слідчому ізоляторі, щоб перевірити його якість.

До слова, ще раніше в Лук’янівському СІЗО Києва в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. У них збільшена норма площі на людину і відгороджено санвузол. При цьому міністр юстиції не бачить в цьому проекті дискримінації за майновим принципом. Зазначимо, розцінки в Лук’янівському СІЗО на порядок вищі.

Нагадаємо, Міністерство юстиції планує виставити на продаж тюрми, якими наразі не користуються. Мінюст планує влаштувати «розпродаж» влітку та восени.

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