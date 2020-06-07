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    У столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП

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    На&nbsp;місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу - У столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП
    На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу

    Пройти огляд на стан сп’яніння водій Porsche відмовився

    У Печерському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів, патрульні виявили ознаки сп’яніння у водія Porsche. Також одну людину було госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

    Так, патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Саперне Поле.

    «Попередньо інспектори з’ясували, що водій автомобіля Porsche при повороті на вулицю Іоанна Павла II не надав перевагу автомобілю Mitsubishi, що призвело до зіткнення з ним, та з автомобілем Mercedes», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що патрульні помітили у водія Porsche ознаки алкогольного сп’яніння.

    «Пройти огляд на стан сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків. Жодного документа при собі у 56-річного чоловіка не було», – зазначається в повідомленні.

    Також під час оформлення матеріалів водійці автомобіля Mitsubishi стало зле і довелося викликати швидку. Жінку шпиталізували.

    «На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу»,- йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

    Як повідомлялося, у Харкові сталася смертельна ДТП: легковий автомобіль на швидкості влетів в УАЗ. Водій легкового авто помер не приходячи до тями.

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