У столиці п’яний водій Porsche влаштував ДТП



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На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу

Пройти огляд на стан сп’яніння водій Porsche відмовився

У Печерському районі Києва сталася ДТП за участю трьох автомобілів, патрульні виявили ознаки сп’яніння у водія Porsche. Також одну людину було госпіталізовано. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Києва.

Так, патрульні отримали виклик з приводу ДТП на вулиці Саперне Поле.

«Попередньо інспектори з’ясували, що водій автомобіля Porsche при повороті на вулицю Іоанна Павла II не надав перевагу автомобілю Mitsubishi, що призвело до зіткнення з ним, та з автомобілем Mercedes», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що патрульні помітили у водія Porsche ознаки алкогольного сп’яніння.

«Пройти огляд на стан сп’яніння керманич відмовився у присутності двох свідків. Жодного документа при собі у 56-річного чоловіка не було», – зазначається в повідомленні.

Також під час оформлення матеріалів водійці автомобіля Mitsubishi стало зле і довелося викликати швидку. Жінку шпиталізували.

«На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу»,- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, журналістка телеканалу Порошенка потрапила в серйозну ДТП.

Як повідомлялося, у Харкові сталася смертельна ДТП: легковий автомобіль на швидкості влетів в УАЗ. Водій легкового авто помер не приходячи до тями.

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