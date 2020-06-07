Київ і ще чотири області не готові до послаблення карантину, – МОЗ



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У місті Києві, Львівській, Волинській і Чернівецькій областях рівень інцидентності перевищує допустимі норми

У регіонах рівень інцидентності перевищує допустимі норми

Станом на 7 червня 2020 року Київ і ще чотири регіони не готові до пом’якшення карантинних обмежень через високу інцидентність. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Як повідомлялося, перехід областей до другого етапу карантину, який передбачає послаблення карантинних заходів, можливий за умови відповідності епідситуації певним критеріям.

У місті Києві, Львівській, Волинській і Чернівецькій областях рівень інцидентності перевищує допустимі норми – понад 12 нових випадків зараження коронавірусом за останні 7 днів на 100 тис. населення.

Зазначимо, що завантаженість ліжок у медустановах і охоплення тестуванням в цих регіонах у межах норми.

У решти областей – недостатній рівень охоплення тестуванням, який в ідеалі має бути не нижче за рівень інцидентності. Тобто, середня кількість тестувань методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу протягом останніх 7 днів має становити понад 12 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

Коронавірус в Україні

Всього 26999

Хворіють 14157

Одужали 12054

Померли 788

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Як повідомлялося, станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553).

Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).

Загалом одужали 11 812 особи, летальних випадків – 777.

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