У столиці перевірено понад 91% укриттів та сховищ: результати

Якщо навіть приміщення перебуває в оренді чи приватній власності, статус укриття чи сховища з нього не знятий

Придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ

У Києві тривають позапланові перевірки укриттів та сховищ. Станом на ранок 9 червня міські та районні служби спільно з представниками поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій проінспектували 4,2 тисячі укриттів та сховищ із наявних 4,6 тисяч. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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За оперативними даними, придатними для укриття під час повітряної тривоги є майже 2,9 тисячі, – тобто дві третини укриттів та сховищ. Іще 736 – можуть бути укриттями за умови належного облаштування, 578 – не відповідають нормативним вимогам до приміщень, де можуть бути облаштовані укриття.

Зазначається, що під час інспекцій фіксували оперативність відкриття доступу до укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 1986 об’єктів. Протягом 5 хвилин доступ забезпечується до 932 об’єктів, зачиненими виявили 25 приміщень.

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Протягом 2022-23 років у Києві провели понад 9 тисяч інспекційних виїздів, за результатами яких районним адміністраціям надавали доручення оперативного усунення недоліків. Насамперед, ішлося про адреси, на які надходили зауваження від містян. Загалом за цей період місто виділило районам як відповідальним розпорядникам коштів понад 1,2 млрд грн на ремонтні роботи у спорудах цивільного захисту.

У КМДА наголошують, що якщо навіть приміщення перебуває в оренді чи приватній власності, статус укриття чи сховища з нього не знятий. І доступ до нього під час повітряної тривоги має бути безперешкодним. Мер столиці та Київрада звернулися до парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності власників приватних приміщень за недопуск людей до укриття під час повітряної тривоги.

Наразі всі райони оновлюють інформаційні таблиці на входах до укриттів, наносять на мапу нові укриття та напрямки руху до них.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» тепер можна поскаржитися не лише на зачинені укриття, а й на відсутність належних умов у них.

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Щоб залишити свій відгук про реальний стан укриттів, потрібно зайти в застосунок, відкрити сервіс «Мапа укриттів», на мапі обрати укриття, і в його інформаційній картці натиснути «Поскаржитися на укриття». У формі можна зазначити, якщо укриття є, але перебуває в неналежному стані.