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Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка
Заява про преміювання Дмитра Ратнікова надійшла після того, як через недбалість влади троє людей загинуло біля укриття в Києві
фото з відкритих джерел

Попри те, що мер Києва вимагав відсторонити Дмитра Ратнікова від обов'язків голови Деснянської РДА, Ратніков хоче отримати премію за свою роботу

Деснянська районна державна адміністрація звернулась до мера міста Києва Віталія Кличка з проханням преміювати голову адміністрації Дмитра Ратнікова. Про це повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко. 

Ратнікову просять нарахувати 100% окладу як премію. Як обґрунтування премії в документі зазначені зустрічі, які провів Ратніков. Так відомо, що Ратніков 1 травня провів апаратну нараду з керівниками Деснянської РДА та здійснив об'їзд території району з питань благоустрою. Майже весь травень керівник Деснянської РДА провів у зустрічах.

Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка фото 1
Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка фото 2
Деснянська РДА просить премію для Ратнікова
Деснянська РДА просить премію для Ратнікова
фото: Тетяна Ніколаєнко

Подання від апарату РДА зареєстроване 7 червня.

Нагадаємо, що після трагедії із загибеллю людей біля зачиненого укриття поліклініки, мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабінету міністрів України щодо відсторонення від виконання обов’язків голови Деснянської районної адміністрації Дмитра Ратнікова.  Також Кличко заявив, що Служба безпеки України має дати оцінку діям голів райдержадміністрацій столиці, спрямованим на руйнування системи управління містом.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Теги: Київ КМДА

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