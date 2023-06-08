Головна Київ Новини
search button user button menu button

Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих
У Деснянському районі загинуло троє людей
фото: КМДА

Усі необхідні документи вже готує управління соціального захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Столична влада пообіцяла надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих та власникам житла в Деснянському районі, яке було пошкодженого внаслідок ракетної атаки росіян 1 червня. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

«Місто надасть матеріальну допомогу сім’ям загиблих та власникам житла в Деснянському районі, пошкодженого внаслідок ворожої атаки 1 червня. Кошти виділять через міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», – зазначила представниця влади.

Усі необхідні документи вже готує управління соціального захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

За її словами, у 2023 році вже 809 осіб отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло внаслідок ворожих обстрілів. Зараз у Деснянському районі близько 280 власників квартир отримають матеріальну допомогу та 71 власник у Дніпровському. Також місто надає матеріальну допомогу сім'ям загиблих у Деснянському районі, які опинилися у скрутних життєвих обставинах (сім’ї без годувальника, одинокі люди похилого віку).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

Читайте також: Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка
Теги: документи укриття житло місто влада дитина Київ гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
Атака дронів і ракет по Київщині: постраждала дитина (фото)
2 червня, 09:00
Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак
У Лисичанську дезертирували близько 80 окупантів із підрозділу «Шторм-Z» – Генштаб
28 травня, 19:20
Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
ЗСУ знищили три важливі цілі противника – Генштаб
23 травня, 19:13
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Вболівальники війни. Що не так з частиною українців
22 травня, 11:57
Уламки снарядів пошкодили приватні та багатоповерхові будинки
Окупанти накрили «Градами» Торецьк, поранено дитину
20 травня, 19:57
Медведєв сказав, що почувається «хлопчиком у великій грі» і що більше не хоче бути її частиною
Екскомандир «Вагнера» Медведєв, який просив притулку в Норвегії, проситься до РФ
18 травня, 13:20
Російська влада може заборонити чиновникам звільнятися під час війни
Кремль готує «сюрпризи» для чиновників: британська розвідка розкрила деталі
18 травня, 09:40
Іван Марчук
Іван Марчук святкує день народження: цікаві факти про легендарного художника
12 травня, 12:33
Просто до сліз. У мережі з'явився зворушливий трейлер Євробачення
Просто до сліз. У мережі з'явився зворушливий трейлер Євробачення
9 травня, 14:52

Новини

Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих
Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих
Кличко підписав заяву про звільнення чиновника КМДА Никоряка
Кличко підписав заяву про звільнення чиновника КМДА Никоряка
Підпільний «ЦНАП»: у Києві чоловік продавав фальшиві документи
Підпільний «ЦНАП»: у Києві чоловік продавав фальшиві документи
Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка
Преміювати голову району за закрите укриття? Деснянська РДА звернулася до Кличка
Чи зможуть росіяни знищити Київську ГЕС? Відповідь Укргідроенерго
Чи зможуть росіяни знищити Київську ГЕС? Відповідь Укргідроенерго
Кличко: СБУ має дати оцінку діям голів районів столиці
Кличко: СБУ має дати оцінку діям голів районів столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Що ховається за підвищенням тарифів на електроенергію
18K
Затримано екснардепа від «Партії регіонів», який забезпечував оборонною продукцією РФ
14K
Ранок у російському Білгороді почався з гучної «бавовни» (відео)
12K
Ізраїль назвав винних у підриві Каховської ГЕС
8398
Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему
6039
Акула живцем з'їла росіянина в Єгипті на очах у натовпу

Новини

Дим охопив Нью-Йорк, Кінбурнська коса стала островом через затоплення: головне за ніч
Сьогодні, 07:20
ЗСУ завдали 23 удари по районах зосередження особового складу РФ – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія – Білий дім
Сьогодні, 06:04
Руйнування дамби Каховської ГЕС суттєво впливає на позиції російських військ – ISW
Сьогодні, 05:57
Більшість областей накриють грози: прогноз погоди на 8 червня
Сьогодні, 05:21
Вода з Каховського водосховища відокремила від материка Кінбурнську косу
Сьогодні, 03:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту