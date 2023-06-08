Смерть біля укриття: столична влада компенсує збитки сім’ям загиблих

Усі необхідні документи вже готує управління соціального захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Столична влада пообіцяла надати матеріальну допомогу сім’ям загиблих та власникам житла в Деснянському районі, яке було пошкодженого внаслідок ракетної атаки росіян 1 червня. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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«Місто надасть матеріальну допомогу сім’ям загиблих та власникам житла в Деснянському районі, пошкодженого внаслідок ворожої атаки 1 червня. Кошти виділять через міську цільову програму «Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки», – зазначила представниця влади.

Усі необхідні документи вже готує управління соціального захисту Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

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За її словами, у 2023 році вже 809 осіб отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло внаслідок ворожих обстрілів. Зараз у Деснянському районі близько 280 власників квартир отримають матеріальну допомогу та 71 власник у Дніпровському. Також місто надає матеріальну допомогу сім'ям загиблих у Деснянському районі, які опинилися у скрутних життєвих обставинах (сім’ї без годувальника, одинокі люди похилого віку).

Нагадаємо, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.