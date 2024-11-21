У столиці відкрився найбільший McDonald's в Україні (фото)

Тепер у закладі є 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі

Після ремонту заклад став безбар’єрним

Після п'ятимісячної реконструкції на Вокзальній площі у столиці відкрився «МакДональдс». Він став одним із найбільших в Україні й має площу 944 м². Про це повідомляє пресслужба компанії в Instagram.

Тепер у закладі є 193 посадкових місця в залі та ще 88 на терасі. Встановили USB-роз’єми для заряджання смартфонів. Будівлю закладу частково демонтували й реконструювали, фасад оновили, а простір усередині переобладнали.

Частину старої будівлі знесли, оновили фасад, переобладнали внутрішній простір.

Зокрема після ремонту заклад став безбар’єрним, за допомогою таких елементів:

автоматичні двері на боковому вході, зручні для людей на колісних кріслах та з дитячими візками;

пасажирський ліфт між першим і другим поверхами, із якого відкривається панорамний вид на площу;

тактильна плитка всередині та ззовні;

таблички з написами шрифтом Брайля;

спеціально облаштоване місце для людей з інвалідністю;

вбиральні для людей із інвалідністю.

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У закладі встановлено 11 двосторонніх терміналів самообслуговування. Для людей на колісних кріслах є функція зменшення екрану.

Раніше повідомлялося, що на Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми.