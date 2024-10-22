Велосмуги та обмежене паркування: який вигляд має Вокзальна площа після зміни руху (фото, відео)

У мережі вже критикують нововведення, адже наразі схема руху має дуже хаотичний вигляд

Для боротьби із порушниками чергують евакуатори

Кілька днів тому на столичній Вокзальній площі було змінено схему руху, щоб впорядкувати транспортні потоки. Тепер різні види транспорту будуть їздити окремими смугами, а місць для паркування приватного транспорту практично не лишилося. «Главком» побував на місці і побачив, як Центр організації дорожнього руху впроваджує нововведення.

Патрулі поліції, обмежувальні стовпчики, евакуатори, розгублені пішоходи та власники авто. Саме такий вигляд зараз має Вокзальна площа після зміни схеми руху з метою впорядкувати транспортні потоки.

Найперше, що впадає у вічі на підході до вокзалу – це велодоріжки по обидва боки вулиці Петлюри. На них, щоправда, продовжують за звичкою паркуватися водії приватних авто. Для боротьби із порушниками чергують евакуатори, які миттєво забирають машини, власник яких відлучилися. А от велосипедистів чи громадян на самокатах кореспондент «Главкома» за 40 хв. перебування на привокзальній площі жодного разу і не побачив.

Які зміни відбулися на Вокзальній площі

Відтепер заборонений рух авто на найближчому до вокзалу розвороті, який складається з трьох автомобільних смуг. Залишили лише обмежений заїзд для авто організацій, які розміщені в пішохідній зоні.

До вокзалу комунальний громадський транспорт тепер під'їжджатиме через перший та другий розвороти. Водночас зупинки маршруток відсунулися.

По обидва боки вулиці Симона Петлюри з’явилися велосмуги, таким чином тепер там унеможливлене паркування авто.

Було прибрано наскрізний проїзд для транзитного трафіку через вулиці Симона Петлюри, Вокзальну та Павла Скоропадського. З боку вулиці Скоропадського тепер з’явилося розворотне коло з можливістю висадки пасажирів.

Як пояснив у неформальній розмові із «Главкомом» представник Центру організації дорожнього руху, такі зміни були запроваджені, аби полегшити життя пішоходами і створити для них більше простору біля Вокзальної площі. За основу брали організацію руху біля аеропорту «Бориспіль». До того ж, за задумом дорожників, такі зміни спонукають людей більше користуватися громадським транспортом. Мета змін, мовляв, подолати проблему багаторічного хаосу з трафіком та паркуванням біля Центрального залізничного вокзалу.

Який вигляд зараз має столична Вокзальна площа після зміни схеми руху з метою впорядкувати транспортні потоки: відео "Главкома" pic.twitter.com/uCVNQVPcS7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 22, 2024

Однак після впорядкування руху на площі біля Центрального вокзалу там стало менше паркомісць. У розмові із «Главкомом» представник Центру організації дорожнього руху пояснив, що для цього у найближчому кварталі довкола вокзалу є достатньо парковок і місць, де можна залишити машину.

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Зокрема, водії можуть залишити свої авто на:

платній стоянці автостанції «Київ»,

на майданчику на вулицях Жилянській, Скоропадського чи Вокзальній, у вихідні дні безкоштовно, у будні 35 грн на годину,

біля Південного вокзалу є дворівневий паркінг,

на вулиці Георгія Кірпи паркінг за 40 грн на годину, або 120 грн за добу,

є можливість запаркуватися біля супермаркету Novus, там 30 грн/год і перші 60 хв. безкоштовно,

також можна скористатися паркінгом в кінотеатрі «Ультрамарин» 30грн/год,

або ж на великому паркінгу ТЦ «Україна», 40 грн/год, але перші 60 хв безкоштовно.

Місця для паркування поруч із Центральним та Південним вокзалом є, але організатори змін забувають, що люди прямують у подорож зазвичай із великим багажем, часто з малим дітьми. І з усим цим крамом доведеться йти до вокзалу від парковки майже кілометр. Тож точно виграють у цій ситуації таксисти, послугами яких будуть все частіше користуватися громадяни, аби якнайближче під'їхати до вокзалу.

Наразі транспортні потоки розподілені таким чином, що найближче під’їжджати до вокзалу можуть лише муніципальні автобуси та тролейбуси. Вони їздитимуть на першій смузі. Друга смуга призначена для маршруток, а також для висадки/посадки пасажирів авто виключно через ліву сторону автомобіля. На цій лінії є дві смуги: права – для громадського транспорту, ліва – для автівок.

І остання, третя смуга, відведена для таксі та приватних авто. Тут також дозволено лише короткочасно зупинятися для висадки або посадки пасажирів.

Схема руху транспорту має такий вигляд:

У мережі вже критикують такі нововведення, адже наразі схема руху має дуже хаотичний вигляд. «От прямо вчора ввечері їхали на таксі і можу засвідчити, що скоро там будуть перестрілки між таксистами чи водіями, бо зрозуміти куди їхати абсолютно нереально. І так, о 22:50 там була пробка», – написав активіст Юрій Гончаренко у мережі.

Утім, як переконують у Центрі організації дорожнього руху, громадяни через деякий час звикнуть до нових порядків.

Як повідомлялося, на Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми.