Масове отруєння в McDonald's: експерти знайшли джерело інфекції

Випадки отруєнь гамбургерами зафіксовані вже в 13 штатах

Нещодавно в кількох штатах США почали фіксувати спалахи кишкової інфекції в людей, які харчувалися їжею в закладах McDonald's. Розслідування випадків інфікування показало: хвороботворні бактерії кишкової палички, ймовірно, були в цибулі, яку додавали в гамбургери. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань США, передає Reuters.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) та McDonald's заявили, що постачальником ріпчастої цибулі для регіонів, де фіксували зараження, була компанія Taylor Farms. FDA вже розпочало інспекції на заводі в Колорадо – штаті, де 29 людей захворіли через спалах інфекції. Управління з контролю за харчовими продуктами та харчовими продуктами США також перевіряє виробника цибулі в штаті Вашингтон.

Зазначається, що штам кишкової палички O157:H7, який призвів до отруєння в McDonald's, викликає «дуже серйозне захворювання», особливо для людей похилого віку, дітей та людей з ослабленим імунітетом. Його симптоми починаються через кілька днів після споживання зараженої їжі або навіть за дев'ять днів після цього.

Станом на 30 жовтня спалах охопив Колорадо, Канзас, Юту, Вайомінг, Айову, Міссурі, Монтану, Небраску, Нью-Мексико, Орегон, Вісконсін, Вашингтон і Мічиган.

«М’яко кажучи, що більше таких випадків з’являтиметься в новинах, то важче буде McDonald’s перезавантажитися», – вважає Джим Сандерсон, аналітик Northcoast Research.

У вівторок керівництво компанії відкинуло будь-які потенційні падіння продажів від спалаху інфекції, а генеральний директор Кріс Кемпчінскі вибачився перед клієнтами та додав, що він «впевнений у безпеці їжі в McDonald's».

Нагадаємо, що повідомлення про випадки інфікування кишковою паличкою у McDonaldʼs почали з’являтися 22 жовтня. З того часу спалахи хвороби зафіксували в 13 штатах країни. Наразі кількість інфікованих – 90 людей, один з пацієнтів помер.