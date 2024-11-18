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Київська міська електричка курсуватиме із відхиленням від графіку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київська міська електричка курсуватиме із відхиленням від графіку
фото: vechirniy.kyiv.ua

Потяги у напрямку Вокзальної затримуватимуться з технічних причин

Сьогодні зранку, 18 листопада, Київська міська електричка затримується на 16 хв. Про це інформує пресслужба Kyiv City Express.

«Kyiv City Express 7414 зі станції Протасів Яр у напрямку Вокзальної з технічних причин затримується на 16 хвилин», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Київська міська електричка у періоди з 11 по 15 та з 18 по 22 листопада з 13:10 до 16:10 тимчасово змінить колії прибуття та відправлення на кількох станціях через проведення технічних робіт.

Як зазначається, електропоїзди сполученням Дарниця-Святошин (через Київ-Пасажирський) будуть прибувати та відправлятися з 21 колії Приміського вокзалу, замість звичної Північної платформи. Сполучення Святошин-Дарниця залишиться без змін. На станції Протасів Яр у ті ж дати електропоїзди цього маршруту прибуватимуть та відправлятимуться з 3 колії.

Також повідомлялося, у листопаді на понад 20 станціях Київської кільцевої електрички оголошення стали звучати голосами дітей з дитячих залізниць Харкова, Дніпра, Львова, Рівного, Запоріжжя та Києва на знак підтримки залізничників України до їхнього професійного свята.

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Теги: свята потяг вокзал залізниця

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