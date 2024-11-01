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Масове отруєння в McDonald's: компанія фіксує рекордне падіння продажів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Масове отруєння в McDonald's: компанія фіксує рекордне падіння продажів
McDonald's фіксує зменшення цікавості до своєї мережі серед відвідувачів
фото із відкритих джерел

Мережа McDonald’s другий раз поспіль визнає падіння квартальних продажів

Ще одна неприємна ситуація склалася для McDonald’s, окрім спалаху кишкової інфекції в людей, які харчувалися їжею в закладах у США. На міжнародних ринках, де McDonald’s керує ресторанами і працює за франшизою, порівняльні продажі знизилися на 2,1%.

McDonald's повідомив про різке зниження продажів у третьому кварталі через слабкий попит у Франції, Великій Британії, Близькому Сході та Китаї. Глобальні продажі знизилися на 1,5%. Про це пише Financial Times.

Мережа ресторанів швидкого харчування уточнила, що скорочення продажів перевищило прогноз аналітиків Visible Alpha, які очікували зниження на 0,6%. Це перше послідовне падіння продажів McDonald’s з часів пандемії Covid-19.

Виручка за третій квартал зросла на 3% і досягла $6,9 млрд, перевищивши очікування у $6,8 млрд, але чистий прибуток знизився на 3% до $2,26 млрд, що трохи не дотягнуло до прогнозу у $2,3 млрд.

McDonald's зазначає, що війна на Близькому Сході та падіння продажів у Китаї негативно позначилися на показниках, хоча бізнес компанії в Латинській Америці продовжує зростати.

Нагадаємо, що повідомлення про випадки інфікування кишковою паличкою у McDonaldʼs почали з’являтися 22 жовтня. З того часу спалахи хвороби зафіксували в 13 штатах країни. Наразі кількість інфікованих – 90 людей, один з пацієнтів помер.

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) та McDonald's заявили, що постачальником ріпчастої цибулі для регіонів, де фіксували зараження, була компанія Taylor Farms. FDA вже розпочало інспекції на заводі в Колорадо – штаті, де 29 людей захворіли через спалах інфекції. Управління з контролю за харчовими продуктами та харчовими продуктами США також перевіряє виробника цибулі в штаті Вашингтон.

Розслідування випадків інфікування показало: хвороботворні бактерії кишкової палички, ймовірно, були в цибулі, яку додавали в гамбургери. Про це повідомив Центр контролю та профілактики захворювань США.

У мережах швидкого харчування США поступово прибирають цибулю з меню. Це рішення стало відповіддю на скандал у McDonaldʼs, де у десяти штатах зафіксували спалах хвороб, викликаних кишковою паличкою. 

До слова, після виявлення в бургерах мережі ресторанів McDonald's кишкової палички до Чикагського суду надійшов колективний позов. Позивачі вимагали відшкодувати збитки всім американцям, які постраждали від кишкової палички. Розмір виплати не уточнюється, але вона не перевищує $5 млн.

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Теги: США бізнес отруєння продукти скандал ресторан харчування McDonald's

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