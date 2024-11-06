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Київ позбувається незаконної реклами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київ позбувається незаконної реклами
Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі
фото ілюстративне

Міська влада закликає власників закладів дотримуватися міського дизайн-коду

Міська влада столиці продовжує боротьбу з незаконною рекламою. У жовтні працівники КП «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА.

Демонтажні заходи охопили всі райони міста, зокрема проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиці Єлизавети Чавдар, Старовокзальну, Миколи Лаврухіна та Академіка Шалімова. Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі.

Міська влада закликає власників закладів дотримуватися міського дизайн-коду, щоб підтримувати порядок і зберігати естетику міського середовища. Розміщення рекламних засобів у місті можливе лише з дотриманням стандартів, затверджених КМДА, які регулюють розміри, типи конструкцій та порядок оформлення.

Детальніше ознайомитись із правилами розміщення реклами можна на сайті Управління. 

Нагадаємо, з 7 по 11 жовтня 2024 року у Києві був проведений демонтаж рекламних конструкцій, які розмістили незаконно. Фахівці вже розпочали демонтаж незаконної реклами. Власників закладів закликають дотримуватись порядку розміщення конструкцій, який діє у столиці. В разі порушення вивіску, сітілайт або банер демонтують за кошт власника.

Теги: реклама влада демонтували

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