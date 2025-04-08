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Під КМДА зібралися кияни, які вимагають звільнення секретаря Бондаренка (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під КМДА зібралися кияни, які вимагають звільнення секретаря Бондаренка (фото)
Біля будівлі КМДА зібралися кияни, які вимагають негайного звільнення Бондаренка
фото: Tv44/Facebook

Люди висловлюють своє обурення оприлюдненими «прослушками» та вимагають ретельного розслідування 

Сьогодні, 8 квітня, Київська міська рада проводить позачергове засідання, головним питанням якого є таємне голосування за відставку заступника міського голови та секретаря Київради Володимира Бондаренка. Це відбувається на тлі скандалу, спричиненого оприлюдненням так званих «плівок Комарницького». Біля будівлі КМДА зібралися кілька десятків обурених киян, які вимагають звільнити Володимира Бондаренка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рух «Чесно»

Під КМДА зібралося кілька десятків киян
Під КМДА зібралося кілька десятків киян
фото:Tv44/Facebook
Під будівлею КМДА зібралися кияни з вимогою звільнити Володимира Бондаренка
Під будівлею КМДА зібралися кияни з вимогою звільнити Володимира Бондаренка
фото: Tv44/Facebook

Тримаючи плакати з вимогами чесності та прозорості у владі, протестувальники закликають депутатів негайно звільнити Володимира Бондаренка з його посади. Люди висловлюють своє обурення оприлюдненими «прослушками» та вимагають ретельного розслідування можливих корупційних дій.

Нагадаємо, депутат Київської міської ради Андрій Вітренко повідомив, що депутати партії «Слуга народу» зібрали необхідну кількість підписів для голосування за звільнення секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Щоби розпочати таємне голосування щодо відставки Бондаренка, необхідно було зібрати 41 підпис, після чого питання має бути винесене на сесію. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у розслідуванні щодо земельної сфери столиці Володимир Бондаренко перебуває у статусі свідка. Київрада 3 квітня підтримала у першому читанні антикорупційний земельний порядок, який встановлює запобіжники у земельних схемах. 

Раніше депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

Теги: місцева влада Київ Володимир Бондаренко КМДА

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