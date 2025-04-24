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Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу
Олена Зеленська викликала шквал критики у мережі
фото: ОП

Зеленська показала фото жінки під завалами будинку в Києві

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на чергову масовану ракетну атаку, опублікувавши у соцмережах фото жінки під завалами будинку в Києві. Його зробили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови. Однак зображення шокувало багатьох і в мережі розгорілась хвиля критики щодо доцільності його публікації. Про це повідомляє «Главком».

«Обличчя людини під завалами власного дому, яка чекає на допомогу після російського обстрілу. Ми всі ця людина. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу. В будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини, у своїх домівках», – написала Олена Зеленська у підписі до фото.

Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 1
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Зокрема, перша леді звернулася до світу через щоденні атаки РФ на Україну.

«Це ми, світе, жителі України. І наші щодня й щоночі під російським терором. Ось такий вони мають вигляд. Обережно: чутливий контент. Вас це може шокувати. А як тоді щодо нас? Розстріляні Росією, ми чекаємо на допомогу. Але дістаємо її від наших рятувальників, по яких, до речі, Росія також традиційно б’є – вдруге, щойно вони приїжджають», – зауважила Зеленська.

Фото викликало обурення в соцмережах, адже багато хто вважає, що його не потрібно було постити. Користувачі соцмереж активно публікують негативні коментарі до допису Зеленської.

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Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 3
Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 4
Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 5
Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 6
Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 7
Зеленська опублікувала фото жінки під завалами: чому це обурило мережу фото 8
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Раніше «Главком» писав, що у мережі розгорівся скандал через публікацію чутливих фото поранених українців після атаки Росії на Київ 24 квітня. Знімки, зроблені фотографами Костянтином і Владою Ліберовими та Євгеном Малолєткою, викликали критику – користувачі назвали їх «неетичними».

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами. Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули 12 людей. За попередніми даними, понад 90 людей постраждали.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: Київ війна Олена Зеленська

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