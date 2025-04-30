Рух транспорту на Хрещатику тимчасово обмежено до 11 травня

Обмеження повʼязані з облаштуванням безбарʼєрного перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізної

Із 30 квітня до 11 травня, з 8:00 до 17:00, на вулиці Хрещатик тимчасово обмежуватимуть рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Повідомляється, що обмеження повʼязані з облаштуванням безбарʼєрного перехрестя на розі вулиць Хрещатик і Прорізної.

У комунальній корпорації наголошують, що роботи проводитимуть за сприятливих погодних умов.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, у Києві з 14 квітня до 30 червня буде частково обмежено рух на двох ділянках дорожньої мережі у зв'язку з проведенням поточного ремонту. Зоурема, рух частково обмежать на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку від проспекту Литовського до вулиці Газопровідної. Також з 14 квітня до 30 червня часткові обмеження руху діятимуть на вулиці Зої Гайдай, зокрема на кільцевих розв'язках на її перетині з вулицями Героїв Дніпра та Левка Лук'яненка.

До слова, 29 квітня почався плановий капітальний ремонт ескалатора № 1 на станції метро «Хрещатик», на виході до Алеї Героїв Небесної Сотні. Роботи триватимуть до червня 2025 року. Відповідно до регламенту капітальний ремонт проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів.