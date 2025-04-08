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Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Будівництво метро на Виноградар: суд оштрафував «Київметробуд» на 78 млн грн
Компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит
фото: КМДА

Законодавство передбачає нарахування відсотків за користування безпідставно отриманими грошима

Господарський суд стягнув із підприємства, що мало будувати метро на Виноградар, 78 млн грн інфляційних втрат. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Зазначається, що компанія, яка мала будувати метро з Сирця на Виноградар, замість цього поклала виділені гроші на депозит. Столична прокуратура ще у 2021 році звернулась до суду з вимогою стягнути отримані відсотки на користь столичної громади.

Як передбачено законодавством, у разі безпідставного одержання грошей нараховуються проценти за користування ними.

Відтак за позовом київської прокуратури, Господарський суд ухвалив рішення стягнути з недобросовісного підрядника три проценти річних та інфляційні втрати за весь час користування бюджетними коштами в сумі 78 млн грн.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура встановила, що комерційна структура у столиці, всупереч законодавству, вклала кошти отримані з бюджету на будівництво метрополітену від станції «Сирець» до житлового масиву Виноградар, на депозитні рахунки у банку. У результаті цього вона заробила відсотки на суму понад 139 млн грн. 

Підрядник, не погоджуючись із вказаними рішеннями судів, оскаржив їх у Верховному Суді. Однак судова інстанція відмовила в задоволенні касаційної скарги товариства та залишила в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Теги: прокуратура Київ суд метро гроші втрати

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