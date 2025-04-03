Головна Київ Новини
search button user button menu button

Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники
Дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю, зазначили у «Київзеленбуді»
скриншот відео

«Київзеленбуд» подякував працівникам, які стали героями вірусного відео

У мережі завірусилося відео зі столичними комунальниками, які поливали рослини під час дощу, що три дні лив у Києві. «Київзеленбуд» пояснив, що насправді це був не полив, а підживлення рослин і подякував працівникам, які виконують свої обовязки навіть під час «складних погодних умов». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Київзеленбуду».  

У компанії пояснили, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю. «Тому, якщо під час або після дощу у парках, скверах, на транспортних розв’язках працюють машини для поливу – це означає, що у бочках знаходиться спеціальні добрива, якими підживлюють зелені насадження», –  зазначили у «Київзеленбуді».

Комунальники зазначили, що саме навесні рослини потребують належного догляду, зокрема своєчасного підживлення, адже протягом кількох холодних місяців зелені насадження майже не отримували поживних речовин. Тому, на початку вегетаційного періоду потрібно подбати про своєчасне поповнення запасів необхідних компонентів.

За словами озеленювачів, весняне підживлення сприяє розвитку потужної кореневої системи, оптимізує фізичні властивості ґрунту, підтримує здоровий розвиток рослин, підвищує стійкість до різних захворювань та шкідників тощо.

«Київзеленбуд» подякував працівникам комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району, які стали героями вірусного відео у соцмережах, за необхідний догляд за рослинами під час складних погодних умов. 

Нагадаємо,1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. За добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів.  

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму. 

Читайте також:

Теги: рослини благоустрій Київ Київзеленбуд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закупівлю оголосило одне з управлінь освіти районної державної адміністрації в Києві
Бюро економічної безпеки у Києві виявило тендер з порушеннями на 130 млн грн
12 березня, 14:52
Грошову допомогу можуть отримати кияни, у яких розмір середньомісячного доходу на людину в сім’ї не перевищує 4 722 грн
Одноразова матеріальна допомога для киян: хто може претендувати на виплати
7 березня, 08:43
У столиці високий рівень забрудненості повітря
У столиці високий рівень забрудненості повітря
9 березня, 08:34
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
17 березня, 03:06
12-річний підліток зазнав смертельного травмування на станції «Київ-Волинський»
У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві
18 березня, 12:18
Рівно 12 років тому Київ накрив рекордний снігопад
Випало 40 млн тонн снігу. 12 років тому Київ накрив аномальний снігопад
23 березня, 09:23
На даху будинку утворився «кратер» від прильоту дрона
Дощ заливає квартири. Як живуть жителі будинку у Києві, в який влучив дрон (відео)
1 квiтня, 18:59
Наземні станції метро від «Лісової» до станції «Дніпро» будуть зачинені два дні
Метро від «Лісової» до «Дніпра» буде закрито: як дістатися до центру Києва 5-6 квітня
Вчора, 14:26
На Оболоні комунальник у дощовику поливав хвойні рослини
Столичні комунальники під дощем поливають клумбу (відео)
Вчора, 16:58

Новини

Депутати Київради зібрали підписи для голосування за відставку Володимира Бондаренка
Депутати Київради зібрали підписи для голосування за відставку Володимира Бондаренка
Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
Напад на військового у Києві: поліція відреагувала на конфлікт
Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники
Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники
На Київщині фура, яка перевозила зерно, загубила вантаж (відео)
На Київщині фура, яка перевозила зерно, загубила вантаж (відео)
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
Новий глава КМВА поставив Кличку незручне питання про... Ліну Костенко
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації
Наїзд на пішоходів у Вишгороді: травмована жінка померла в реанімації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
33K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича
4112
3 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3355
«Це дико». Олімпійський чемпіон дав жорстку оцінку вчинку волейболіста Плотницького

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua