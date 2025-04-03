Полив клумб під час дощу: «Київзеленбуд» пояснив, що насправді робили працівники

Дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю, зазначили у «Київзеленбуді»

«Київзеленбуд» подякував працівникам, які стали героями вірусного відео

У мережі завірусилося відео зі столичними комунальниками, які поливали рослини під час дощу, що три дні лив у Києві. «Київзеленбуд» пояснив, що насправді це був не полив, а підживлення рослин і подякував працівникам, які виконують свої обовязки навіть під час «складних погодних умов». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Київзеленбуду».

У компанії пояснили, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю. «Тому, якщо під час або після дощу у парках, скверах, на транспортних розв’язках працюють машини для поливу – це означає, що у бочках знаходиться спеціальні добрива, якими підживлюють зелені насадження», – зазначили у «Київзеленбуді».

Комунальники зазначили, що саме навесні рослини потребують належного догляду, зокрема своєчасного підживлення, адже протягом кількох холодних місяців зелені насадження майже не отримували поживних речовин. Тому, на початку вегетаційного періоду потрібно подбати про своєчасне поповнення запасів необхідних компонентів.

За словами озеленювачів, весняне підживлення сприяє розвитку потужної кореневої системи, оптимізує фізичні властивості ґрунту, підтримує здоровий розвиток рослин, підвищує стійкість до різних захворювань та шкідників тощо.

«Київзеленбуд» подякував працівникам комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Оболонського району, які стали героями вірусного відео у соцмережах, за необхідний догляд за рослинами під час складних погодних умов.

Нагадаємо,1 квітня у Києві випала рекордна кількість опадів із 1891 року. За добу в місті зафіксували 18,1 мм опадів, що на 3,5 мм більше, ніж попередній рекорд – тоді випало 14,6 мм опадів.

Раніше столичні кліматологи підбили погодні підсумки березня. Він став найтеплішим у рейтингу спостережень у Києві з 1881 року. Повідомляється, що середньомісячна температура повітря у Києві у березні склала 7,4℃, що на 4,9℃ перевищила кліматичну норму.