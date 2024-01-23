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У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)
Як зазначив начальник КМВА Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами
фото: Telegram/КМВА

За словами начальника КМВА, відомо про одну загиблу жінку внаслідок російської атаки по столиці

Станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці було 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Як зазначив Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами.

Попередньо мер Києва Віталій Кличко заявив про дев’ять людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога.

За словами Кличка, вісім людей госпіталізовано. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.

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Теги: російська ракета обстріл війна Київ

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