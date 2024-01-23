У Києві внаслідок ракетного удару понад 20 постраждалих (оновлено)

За словами начальника КМВА, відомо про одну загиблу жінку внаслідок російської атаки по столиці

Станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці було 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

Одному 13-річному хлопцю та чотирьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку доправили в реанімацію і продовжують надавати інтенсивну допомогу. Наразі постраждала жива.

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Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетного удару по Києву відомо про одну загиблу жінку та чотирьох поранених. Як зазначив Попко, більшість потерпілих із мінно-вибуховими травмами.

Попередньо мер Києва Віталій Кличко заявив про дев’ять людей постраждали в Соломʼянському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога.

За словами Кличка, вісім людей госпіталізовано. Зокрема одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи. А одному, 13-річному хлопцю, надали допомогу на місці.

Як повідомлялося, уранці 23 січня в Києві та Київській області під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Працювали сили ППО.

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Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва палає будівля, легкові авто та є попередня інформація про влучення уламків у будівлю дитсадка.

Також повідомлялося, про загоряння припаркованих автомобілів у Святошинському районі.