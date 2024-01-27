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Окупований Севастополь прокинувся від потужних вибухів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупований Севастополь прокинувся від потужних вибухів
В одному з районів Севастополі видніється хмара диму
фото ілюстративне

Серія вибухів прогриміла в Севастополі на світанку

У суботу, 27 січня, близько 6:40 в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зокрема, пишуть, що потужний вибух було чути на проспекті Перемоги.

Також на вулиці генерала Хрюкіна «дуже гучно та хмара диму».

Крім того, гучні вибухи було чути в районі Стрілецької бухти.

Окупований Севастополь прокинувся від потужних вибухів фото 1

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки, які було чути в центрі міста, – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів».

«У місті все спокійно», – запевнив він.

Теги: Крим вибух окупанти

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