Окупований Севастополь прокинувся від потужних вибухів
Серія вибухів прогриміла в Севастополі на світанку
У суботу, 27 січня, близько 6:40 в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) прогриміла серія вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зокрема, пишуть, що потужний вибух було чути на проспекті Перемоги.
Також на вулиці генерала Хрюкіна «дуже гучно та хмара диму».
Крім того, гучні вибухи було чути в районі Стрілецької бухти.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «гучні звуки, які було чути в центрі міста, – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів».
«У місті все спокійно», – запевнив він.
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