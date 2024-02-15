На підступах до Києва працювало ППО

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці

Уранці 15 лютого у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.

Про це передає начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко та пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

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Триває масштабна повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.