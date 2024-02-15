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На підступах до Києва працювало ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
На підступах до Києва працювало ППО
фото ілюстративне

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці

Уранці 15 лютого у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це передає начальник Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергій Попко та пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Триває масштабна повітряна тривога. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух ворожих ракет у напрямку столиці. Загалом повітряна тривога через ракету атаку оголошена по всій Україні.

Як повідомлялося, у ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

 

Теги: вибух окупанти Київщина тривога системи ППО

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