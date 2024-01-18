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Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Метро на Троєщину. Очільник підземки розповів, яку станцію відкриють першою
Очільник столичної підземки заявив, що перша черга будівництва передбачає три станції
фото: Київметробуд/Facebook

Брагінський переконаний, що будівництво має відбуватися почергово 

Будівництво метро на Троєщину є дуже важким проєктом і його треба будувати почергово. Про це в інтерв’ю «LB.ua» розповів чинний очільник столичної підземки Віктор Брагінський.

«Щоб починати будівництво метро на Троєщину, на мою думку, треба не брати для реалізації весь проєкт у комплексі. Це дуже важкий проєкт – 18 станцій. Треба починати його будувати почергово», – заявив він.

За словами Брагінського, перша черга будівництва передбачає три станції. Станція «Тараса Шевченка» – перехід на станцію «Подільська», поєднання Оболонської та Теремківської ліній. Потім станція глибокого закладання «Глибочицька» – перехід на «Лук'янівську», поєднання із Сирецько-Печерською лінією.

«Міст ми повинні пройти без зупинок, не робити там станцій», – додав Віктор Брагінський.

Наступною буде станція вже на Троєщині – за словами очільника столичної підземки, її планували зробити на Воскресенці.

Нагадаємо, на відкриття тунелю метрополітену між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть знадобитись роки. Про це заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов.

Як раніше повідомлялося, рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. Перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту

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Теги: Троєщина Київ будівництво метро

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