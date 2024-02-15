Окупанти вдарили по Чугуєву: загинула людина

Унаслідок ракетного удару росіян у Чугуєву загинула щонайменше одна людина

У ніч проти 15 лютого російські загарбники завдали ракетного удару по Чугуєву Харківської області. Унаслідок атаки є жертва.

Про це заявила міський голова Галина Мінаєва, передає «Суспільне».

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За її словами, ворожа ракета поцілила в район житлової забудови.

В мерії розповіли, що внаслідок ракетного удару росіян у Чугуєву загинула щонайменше одна людина. Тіло жінки було виявлено в зруйнованому приватному будинку. Мінаєва додала, що загалом у громаді пролунали 2 вибухи.

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Нині на місця влучань фахівці продовжують огляд та фіксацію наслідків ворожої ракетної атаки.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 15 лютого у Харківській області пролунали вибухи. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ракетних ударів.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого було оголошене днем жалоби за загиблими, внаслідок ворожого удару в ніч на 10 лютого.

У ніч на 10 лютого ворожі «Шахеди» вдарили по Харкову. Унаслідок атаки стався вилив дизельного пального та бензину по вулиці з приватними будинками, що спричинило сильну пожежу.

В одному з приватних житлових будинків внаслідок пожежі загинула вся родина з п'ятьох людей: чоловік із дружиною та троє їхніх дітей (семирічний, чотирирічний та семимісячний хлопчики). В іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина. Крім того, отримали поранення дві жінки 61 та 39 років, а також 45-річний чоловік.