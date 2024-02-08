Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи
У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи
фото ілюстративне

У місті оголошено повітряну тривогу через атаку дронів

У ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

Станом на 0:30 в місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Місто перебуває під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

Голова Одеської ОВА закликав жителів Одеси та Одеського району не покидати безпечні місця до відбою.

Сили оборони півдня повідомили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Як повідомлялося, біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.

Читайте також: Масований удар по Україні: Росія атакувала шість регіонів, є загиблі
Теги: вибух Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У ніч на 17 січня росіяни атакували Одесу
Без тепла залишилися 60 будинків: в Одесі уламки дрона пошкодили трубопровід
17 сiчня, 10:41
У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги
У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги
13 сiчня, 05:23
Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»
Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»
15 сiчня, 07:59
Над Білгородом нібито збито повітряні цілі
Російський Білгород прокинувся від сирен і вибухів (відео)
18 сiчня, 06:24
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
23 сiчня, 22:21
У результаті ворожого удару пошкоджено багатоповерхівку в Одесі
Уночі РФ атакувала Україну дронами й ракетами: деталі від ЗСУ
25 сiчня, 06:46
В одному з районів Севастополі видніється хмара диму
Окупований Севастополь прокинувся від потужних вибухів
27 сiчня, 07:13
Вибух у Роттердамі залишив мешканців житлового будинку без квартир
У Нідерландах вибухнув житловий комплекс (відео)
30 сiчня, 07:44
Українські «пташки» влаштували «бавовну» у чотирьох регіонах РФ
У Росії була гучна ніч: українські дрони долетіли до Тули й Калуги
30 сiчня, 07:43

Новини

Атака на Одесу: влада розповіла про наслідки
Атака на Одесу: влада розповіла про наслідки
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи
На Одещині вбито 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника
На Одещині вбито 15-річну дівчину: у злочині підозрюють її ровесника
Поліція Одещини затримала лікарку, яка оформляла фальшиві довідки про інвалідність
Поліція Одещини затримала лікарку, яка оформляла фальшиві довідки про інвалідність
Викрито зловмисника, який від імені СБУ вимагав гроші за посади у спецслужбі
Викрито зловмисника, який від імені СБУ вимагав гроші за посади у спецслужбі
Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам
Правоохоронці з Одещини допомагали тікати за кордон ухилянтам

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua