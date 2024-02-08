У місті було чутно щонайменше три потужних вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу через атаку дронів

У ніч на 8 лютого в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного».

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Станом на 0:30 в місті було чутно щонайменше три потужних вибухи.

Місто перебуває під атакою ударних дронів. Близько опівночі Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.

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Голова Одеської ОВА закликав жителів Одеси та Одеського району не покидати безпечні місця до відбою.

Сили оборони півдня повідомили, що йде бойова робота по областях, де фіксується рух ударних дронів.

Нагадаємо, вранці 7 лютого війська РФ масовано в кілька хвиль атакували Україну, використовуючи різні засоби повітряного нападу – ударні БпЛА, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Як повідомлялося, біля Києва сили ППО збили близько 20 ракет. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години.