У двох районах Криму пролунали вибухи

Що і де було підірвано поки що незрозуміло

Про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району

Сьогодні, 13 лютого, у двох районах тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили, що від сили подекуди у навіть трусилися шибки у вікнах. Про це пише Telegram-канал «Кримский вітер».

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Як зазначається, про вибухи повідомляють мешканці Джанкойського та Красногвардійського району.

«Від цього ж вибуху тремтіли шибки у Красногвардійському районі. Що і де вибухнуло, поки що незрозуміло», – йдеться у дописі.

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Раніше міноборони РФ заявило про атаку безпілотника на Крим. Як зазначається, російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили український безпілотник над територією Республіки Крим, повідомили у міноборони Росії.

Раніше повідомлялося, що у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям.

Також у Криму було знищено ракетний катер росіян. У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «Івановець» Чорноморського флоту РФ. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Як додають розвідники, вартість втраченого РФ корабля становить орієнтовно $60-70 млн.