У Харкові жорстко покарали героя парковки (фото)
Водія чекає дуже неприємний «сюрприз», адже він навіть не зможе рушити з місця
У Харкові водій покинув свій автомобіль біля чужого гаража, покарання йому довго чекати не довелося.
Про це повідомляє Telegram-канал «ХС Харків».
Інцидент стався на вулиці Зубенка, 29.
«Паркуватися навпроти чужого гаража було поганою ідеєю. Всі колеса спущені, стирчать саморізи», – йдеться у підписі до фото.
Судячи з фото, водія авто дійсно чекає дуже неприємний «сюрприз», адже він навіть не зможе рушити з місця.
Нагадаємо, 1 жовтня, на Лук’янівці в Києві зупинився рух тролейбусу та двох маршрутних автобусів. Водій Mercedes припаркувався з порушенням ПДР.
До слова, організувати у центрі Києва додаткові стоянки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю. Борислав Береза переконаний, що розв’язати проблему зі стоянками в центрі Києва можна, ліквідувавши корупційну складову та залучивши приватних інвесторів.
Як повідомлялося, 4 жовтня у Запоріжжі помітили двох «героїв парковки», які залишають машини на тротуарі. Водії авто щодня паркуються на пішохідній зоні.