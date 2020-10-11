У Харкові жорстко покарали героя парковки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій покинув свій автомобіль біля чужого гаража

Водія чекає дуже неприємний «сюрприз», адже він навіть не зможе рушити з місця

У Харкові водій покинув свій автомобіль біля чужого гаража, покарання йому довго чекати не довелося.

Про це повідомляє Telegram-канал «ХС Харків».

Інцидент стався на вулиці Зубенка, 29.

«Паркуватися навпроти чужого гаража було поганою ідеєю. Всі колеса спущені, стирчать саморізи», – йдеться у підписі до фото.

Судячи з фото, водія авто дійсно чекає дуже неприємний «сюрприз», адже він навіть не зможе рушити з місця.

Нагадаємо, 1 жовтня, на Лук’янівці в Києві зупинився рух тролейбусу та двох маршрутних автобусів. Водій Mercedes припаркувався з порушенням ПДР.

До слова, організувати у центрі Києва додаткові стоянки без глобальних витрат для бюджету можливо, якщо мати для цього політичну волю. Борислав Береза переконаний, що розв’язати проблему зі стоянками в центрі Києва можна, ліквідувавши корупційну складову та залучивши приватних інвесторів.

Як повідомлялося, 4 жовтня у Запоріжжі помітили двох «героїв парковки», які залишають машини на тротуарі. Водії авто щодня паркуються на пішохідній зоні.

Читайте також: