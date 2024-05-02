У столиці власник машини викликав наряд поліції, адже забув, де припаркувався

Правоохоронці закликали свідомо використовувати можливість звернутися до патрульної служби

У Голосіївському районі Києва поліція прибула на виклик щодо нібито викрадення машини. Проте автівку знайшли на сусідній вулиці, а на заявника наклали штраф. Про це повідомила Патрульна поліція Києва.

Спершу чоловік розповів, що його транспортний засіб зник із місця паркування. Правоохоронці оперативно приїхали на міце ймовірного злочину, обстежили найближчу місцевість і згодом виявили зачинену та неушкоджену машину на сусідній вулиці.

Після цього власник зізнався, що звернувся до поліціянтів, бо в просто забув, де залишив автівку.

Працівники поліції винесли постанову за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб (карається штрафом у розмірі від 850 до 3400 грн.), а також провели профілактичну бесіду.

Правоохоронці закликали свідомо використовувати можливість звернутися до патрульної служби.

До слова, 46-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викликала поліцію. Вона забула, де поклала ключі від квартири.

Поліція зазначає, що заявниця попрохала, щоб квартиру відчинили будь-яким способом, тому правоохоронці звернулися за допомогою до рятувальників. А коли ті зрештою відчинили двері й інспектори увійшли до квартири, то виявилося, що факт домашнього насильства не підтвердився.

Нагадаємо, у Києві 28-річна дівчина вистрибнула з багатоповерхівки та впала на чоловіка, що стояв поряд з під'їздом. Попередньо встановили, що жінка 1996 року народження скоїла самогубство. Також вона травмувала чоловіка 1985 р.н., який стояв біля під’їзду. Він теж помер від отриманих травм.