Мешканка Рівненщини викликала поліцію, бо не змогла знайти ключі від квартири

Жінка викликала патрульних та заявила, що син зачинив її у квартирі на три доби

Громадянка отримала від поліцейських постанову за ст. 183 (здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП

46-річна жінка, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, викликала поліцію. Вона забула, де поклала ключі від квартири. Про це повідомляє патрульна поліція Рівненської області.

«Учора дубенські патрульні отримали виклик про домашнє насильство. Схвильована жінка розповіла, що син зачинив її у квартирі ще три дні тому, не випускає та психологічно на неї тисне», – йдеться у повідомленні.

Поліція зазначає, що заявниця попрохала, щоб квартиру відчинили будь-яким способом, тому правоохоронці звернулися за допомогою до рятувальників. А коли ті зрештою відчинили двері й інспектори увійшли до квартири, то виявилося, що факт домашнього насильства не підтвердився.

Дубенчанка повідомила, що ніхто її не зачиняв, а вона сама, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, забула, де поклала ключі. На момент спілкування з інспекторами жінка теж була нетвереза.

Громадянка отримала від поліцейських постанову за ст. 183 (здійснення завідомо неправдивого виклику) КУпАП. Сума штрафу варіюється від 850 до 3400 грн.





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